«Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале, потому что «программа наживается на благотворительности». Главное

15 августа стало известно, что «Пока все дома», одна из старейших передач на российском телевидении, перестанет выходить в эфир на Первом канале. Источники РБК, «Ведомостей» и «Комсомольской правды» связывают это решение с событиями декабря 2016 года — тогда выяснилось, что программа, которую покупал канал, получала еще и государственное финансирование — за создание и распространение «видеоанкет» ждущих усыновления детей-сирот. Автор и ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков утверждает , что инициатива прекратить сотрудничество исходила от него и была связана с «неприемлемыми методами работы» на телеканале.

Вечером 15 августа стало известно, что телепередача «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале. Об этом сообщили РБК, «Ведомости» и «Комсомольская правда» со ссылкой на источники на телеканале. Источники РБК и «Комсомолки» связали расторжение контракта между Первым каналом и ООО «Дом», занимающимся производством «Пока все дома» (49,5% компании принадлежат ведущему Тимуру Кизякову), с событиями конца 2016 года — тогда журналисты узнали о государственном финансировании видеоанкет сирот, выходивших в программе. При этом источник «Ведомостей» уточнил, что причиной могло стать падение рейтинга передачи на протяжении последних лет, а ситуация с видеоанкетами стала для канала «финальной точкой».

«Пока все дома» выходит на Первом канале с 1992 года (за это время канал не раз сменил название); ведущим все это время был Тимур Кизяков. В 2016-м он вошел в высший совет партии «Единая Россия», пообещав, что будет заниматься развитием детского телевидения и устройством детей-сирот.

Информация о том, что компания Кизякова получает бюджетные деньги за съемки видеоанкет сирот, появилась в декабре 2016 года; Первый канал об этом ничего не знал. С 2006 года в «Пока все дома» есть рубрика «У вас будет ребенок», которую ведет жена Кизякова Елена. В рубрике показывают сюжеты о детях-сиротах — «видеоанкеты», за каждую из которых «Дом» получает 100 тысяч рублей по госконтракту (за три года организация получила 35 миллионов рублей). При этом Кизяков судится с другими производителями видеоанкет и критикует благотворительные фонды, занимающиеся устройством в семьи детей-сирот (за то, что они, снимая свои ролики о детях, «стряпают неизвестно что»).

В декабре 2016 года Первый канал пообещал разобраться, нарушил ли производитель условия контракта. Сразу после публикаций Первый инициировал проверку. «В итоге информация о махинациях подтвердилась», — заявил собеседник РБК.

Сотрудник дирекции Первого канала, которая курировала выход передачи (попросил не называть свои имя и фамилию), в разговоре с «Медузой» подтвердил эту информацию: «После Нового года началось разбирательство по поводу скандала с сиротами, и это был конец истории. Но у канала и до этого был к ним [создателям „Пока все дома“] миллион претензий».

«Канал системно работает с благотворительными фондами, но получилось, что мы им помогаем, а наша программа на благотворительности наживается. Еще интересно, что Кизяков не принял участие ни в одной благотворительной акции для детей, которые проводит телеканал. Каждый год 1 июня канал едет в один из городов по больницам и детским домам. И всегда в городах просили привезти Кизякова, друга всех детей», — сказал «Медузе» сотрудник Первого канала.

Кизяков подтвердил, что «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале — но по его собственной инициативе. Он заявил, что ООО «Дом» еще в мае 2017 года отправило письмо, в котором уведомило телеканал о прекращении сотрудничества. «Основная причина в том, что мы не приемлем те методы руководства Первого канала, которые сейчас там практикуются. <…> Считаю, что Первый канал пытается сохранить лицо, когда программы с многолетней репутацией уходят. Сейчас для того, чтобы как-то сохранить лицо, они нашли причину», — приводит слова Кизякова радиостанция «Говорит Москва». Ведущий отказался уточнить «Медузе», о каких именно методах идет речь, а также рассказать о своих дальнейших планах.

По версии «Ведомостей», решение прекратить выпуск телепередачи на Первом канале приняли еще в апреле, по версии РБК — в июле 2017 года. Кизяков в беседе с «Медузой» категорически отверг эти сведения: «У них [источников этих изданий] есть имя-фамилия? Если нет, как можно им верить? Это все информация, которая появляется после новостей о прекращении сотрудничества. Вся она разбивается о документ [письмо „Дома“ Первому каналу], который датирован 27 мая». Подробно комментировать ситуацию с расторжением контракта он отказался: «Пока я совсем не расположен». В разговоре с «Комсомолкой» ведущий сказал: «Программу можно только убить, а закрыть ее невозможно, она востребована и бесконечна, как жизнь».

Источник «Медузы» на Первом канале говорит на это, что в компании «Дом» знали, что «выпуски им больше не заказывают», а на место «Пока все дома» «готовится другая программа». «Сотрудничество с ними прекратили в апреле. Непонятно, зачем тогда писать письмо телеканалу», — заявил собеседник «Медузы».

Дирекция общественных связей Первого канала от комментариев отказалась.