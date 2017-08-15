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«Пока все дома» перестанут выходить на Первом канале

РБК
14:08, 15 августа 2017
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Телепередача «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, решение о разрыве отношений с компанией «Дом», которая производит «Пока все дома», было принято около месяца назад. Контракт с компанией был расторгнут в связи с тем, что при проверке стало известно, что ведущий Тимур Кизяков и его супруга Елена брали деньги за производство так называемых «видеопаспортов сирот», которые затем показывали в рубрике «У вас будет ребенок».

Поводом для проверки стали публикации в СМИ о том, что Кизяковы получают деньги за изготовление видеороликов из бюджета, а также от спонсоров. В частности, о ситуацией с «видеопаспортами сирот» писала в конце 2016 года «Медуза».

Сам Кизяков рассказал РБК, что ничего о расторжении контракта не знает, и находится в отпуске.

Рубрика «У вас будет ребенок» рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. «Проверку канал начал, как только появились первые публикации в СМИ. В итоге информация о махинациях подтвердилась, и было принято решение закрыть программу», — пояснил собеседник РБК. «Главная причина — испорченная репутация программы. И все ждали каких-то действий от Первого канала», — добавил собеседник.

РБК
Тимур Кизяков ранее в разговоре с «Медузой» утверждал, что деньги на производство «видеопаспортов сирот» необходимы для того, чтобы обеспечить высокое качество продукта.
Передача «Пока все дома» с бессменным ведущим Тимуром Кизяковым выходит с 1992 года. Формат программы предполагает, что ведущий приходит в гости к какому-либо известному человеку и беседует с ним о семье, быте и творчестве. В программе было несколько рубрик, в том числе «Оч. Умелые ручки». В ней Кизяков вместе с ведущим Андреем Бахметьевым показывал, какие вещи можно смастерить из подручных предметов. В 2011 году Бахметьев ушел из программы.

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