«Пока все дома» перестанут выходить на Первом канале
Телепередача «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, решение о разрыве отношений с компанией «Дом», которая производит «Пока все дома», было принято около месяца назад. Контракт с компанией был расторгнут в связи с тем, что при проверке стало известно, что ведущий Тимур Кизяков и его супруга Елена брали деньги за производство так называемых «видеопаспортов сирот», которые затем показывали в рубрике «У вас будет ребенок».
Поводом для проверки стали публикации в СМИ о том, что Кизяковы получают деньги за изготовление видеороликов из бюджета, а также от спонсоров. В частности, о ситуацией с «видеопаспортами сирот» писала в конце 2016 года «Медуза».
Сам Кизяков рассказал РБК, что ничего о расторжении контракта не знает, и находится в отпуске.
Рубрика «У вас будет ребенок» рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. «Проверку канал начал, как только появились первые публикации в СМИ. В итоге информация о махинациях подтвердилась, и было принято решение закрыть программу», — пояснил собеседник РБК. «Главная причина — испорченная репутация программы. И все ждали каких-то действий от Первого канала», — добавил собеседник.