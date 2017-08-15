«Пока все дома» перестанут выходить на Первом канале

Телепередача «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, решение о разрыве отношений с компанией «Дом», которая производит «Пока все дома», было принято около месяца назад. Контракт с компанией был расторгнут в связи с тем, что при проверке стало известно, что ведущий Тимур Кизяков и его супруга Елена брали деньги за производство так называемых «видеопаспортов сирот», которые затем показывали в рубрике «У вас будет ребенок».

Поводом для проверки стали публикации в СМИ о том, что Кизяковы получают деньги за изготовление видеороликов из бюджета, а также от спонсоров. В частности, о ситуацией с «видеопаспортами сирот» писала в конце 2016 года «Медуза».

Сам Кизяков рассказал РБК, что ничего о расторжении контракта не знает, и находится в отпуске.