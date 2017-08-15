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Ведущий передачи «Пока все дома» заявил о «неприемлемых методах руководства» Первого канала

Говорит Москва
17:04, 15 августа 2017
Надежный источник

Ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков заявил, что производители передачи сами решили прекратить сотрудничество с Первым каналом. Об этом он сказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Основная причина в том, что мы не приемлем те методы руководства Первого канала, которые сейчас там практикуются», — сказал Кизяков. О каких именно методах идет речь, неясно.

По мнению Кизякова, в декабре 2016 года после выхода публикаций о ситуации с «видеопаспортами сирот» (тогда выяснилось, что Кизяков получал на них деньги из бюджета) «Первый канал просто отошел в сторону». «Сейчас я считаю, что Первый канал пытается сохранить лицо, когда программы с многолетней репутацией уходят», — сказал ведущий.

По словам Кизякова, решение о прекращении сотрудничества с Первым каналом в компании «Дом» (наполовину принадлежит Кизякову) приняли в мае 2017 года. При этом газета «Ведомости» пишет, что решение о расторжении контракта было принято в апреле.

По информации «Ведомостей», одной из причин этого стало снижение рейтингов передачи. «Скандал с видеопаспортами сирот стал для канала финальной точкой», — сообщила газета со ссылкой на источник на Первом канале.

О том, что «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале, 15 августа сообщили РБК и «Комсомольская правда». Оба издания связали такое решение с публикациями о «видеопаспортах сирот» — роликах для рубрики «У вас будет ребенок», посвященной детям из сиротских учреждений
Как выяснилось в декабре 2016 года, Тимур Кизяков и его супруга Елена получают от государства 100 тысяч рублей за съемку каждой анкеты. При этом они судятся с другими организациями, которые снимают аналогичные ролики. На Первом канале тогда сообщили «Медузе», что не знали о коммерческой деятельности Кизякова.

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