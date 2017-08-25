Жизнь в интернате. Подкаст Аудиоверсия репортажа Веры Шенгелии о людях, запертых в ПНИ

В российских психоневрологических интернатах (ПНИ) живут около 150 тысяч человек. Одни попадают туда из детских домов-интернатов; других отправляют в ПНИ, признав недееспособными (это значит, что человек лишается почти всех гражданских прав). Год назад правительство объявило о реформе ПНИ. Журналистка Вера Шенгелия по просьбе «Медузы» написала репортаж о том, как работает реформа и как устроена жизнь в таких интернатах. Текст читает Ольга Кузьменкова.