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Самый разрушительный ураган в истории Техаса. Фотографии За три дня на Хьюстон и другие города штата выпало 50 триллионов литров воды
Meduza
15:21, 29 августа 2017
Jonathan Bachman / Reuters / Scanpix / LETA
С 26 августа Техас переживает тропический шторм. Ураган, получивший название «Харви», привел к наводнениям в нескольких крупных городах. Больше других пострадал Хьюстон, где к середине дня 28 августа выпало до 56 триллионов литров осадков. Жителям Хьюстона и соседних городов приходилось дожидаться спасателей, перемещаясь по затопленным улицам в лодках и на надувных матрасах. «Харви» признали самым разрушительным стихийным бедствием в истории Техаса. В результате урагана в США погибли не менее 14 человек, ущерб от него оценивают в десятки миллиардов долларов.
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