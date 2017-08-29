истории

Самый разрушительный ураган в истории Техаса. Фотографии За три дня на Хьюстон и другие города штата выпало 50 триллионов литров воды

Meduza
15:21, 29 августа 2017

Jonathan Bachman / Reuters / Scanpix / LETA

С 26 августа Техас переживает тропический шторм. Ураган, получивший название «Харви», привел к наводнениям в нескольких крупных городах. Больше других пострадал Хьюстон, где к середине дня 28 августа выпало до 56 триллионов литров осадков. Жителям Хьюстона и соседних городов приходилось дожидаться спасателей, перемещаясь по затопленным улицам в лодках и на надувных матрасах. «Харви» признали самым разрушительным стихийным бедствием в истории Техаса. В результате урагана в США погибли не менее 14 человек, ущерб от него оценивают в десятки миллиардов долларов.

Хьюстон, 28 августа
Lee Celano / The Advertiser / USA TODAY Network / Sipa USA / Scanpix / LETA
Хьюстон, 28 августа
Adrees Latif / Reuters / Scanpix / LETA
Хьюстон, 28 августа
Joe Raedle / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Жительницу Хьюстона спасают из квартиры, разрушенной ураганом. 26 августа
Joe Raedle / Getty Images
Хьюстон, 27 августа
LM Otero / AP / Scanpix / LETA
Ресторан быстрого обслуживания Dairy Queen на юге Техаса. 26 августа
Daniel Kramer / AFP / Scanpix / LETA
Корпус-Кристи, 27 августа
Courtney Sacco and Matt Woolbright / Caller-Times / USA TODAY Network / Sipa USA / Scanpix / LETA
Эвакуация жителей в городе Майерленд. 27 августа
Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA
Хьюстон, 27 августа
David J. Phillip / AP / Scanpix / LETA
Жителей дома в Хьюстоне спасают с крыши здания с помощью вертолета береговой охраны. 27 августа
Johanna Strickland / USGS / EPA / Scanpix / LETA
Разрушенный лодочный гараж в городе Рокпорт, 26 августа
Mark Ralston / AFP / Scanpix / LETA
Кладбище в Перленде. 27 августа
Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA
Хьюстон, 27 августа
Joe Raedle / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Галвестон, 26 августа
Scott Olson / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Хьюстон, 27 августа
Charlie Riedel / AP / Scanpix / LETA
Последствия пожара в Корпус-Кристи. 26 августа
Mark Ralston / AFP / Scanpix / LETA
Трейлер-парк в Фултоне. 28 августа
Rachel Denny Clow / Corpus Christi Caller-Times / TNS / Sipa USA / Scanpix / LETA
Тафт, 26 августа
Eric Gay / AP / Scanpix / LETA
Деловой центр Хьюстона, 27 августа
Christian Tycksen / Reuters / Scanpix / LETA
Галвестон, 26 августа
Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA
Рокпорт, 28 августа
Rachel Denny Clow / Corpus Christi Caller-Times / TNS / Sipa USA / Scanpix / LETA
Дом в Майерленде. 27 августа
Ramit Plushnick-Masti / AP / Scanpix / LETA
Приют для эвакуированных в конференц-центре в Хьюстоне. 28 августа
Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images
Хьюстон, 27 августа
Andrees Latif / Reuters / Scanpix / LETA

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