Хьюстон после «Харви»: видео и инфографика, которые помогут оценить масштаб наводнения

Техас четвертый день живет в режиме стихийного бедствия: тропический шторм «Харви» принес ливни, из-за которых в Хьюстоне, крупнейшем городе штата, произошло наводнение . Улицы превратились в реки; были подтоплены дома. Газета The New York Times, издание Vox и телеканал CNN выпустили материалы, которые позволяют с разных сторон оценить масштаб этого наводнения.

Метеоролог Райан Мо рассчитал, что на Хьюстон и прилежащие к городу территории к полудню понедельника, 28 августа, выпало от 14 до 15 триллионов галлонов осадков (от 53 до 56 триллионов литров). Формула простая: он умножил высоту, на которую поднялась вода, на площадь наводнения.

Издание Vox показало на инфографике, сколько это — 15 триллионов галлонов воды. На рисунок также нанесли еще 5 триллионов галлонов, которые могут выпасть позже, и, для сравнения, 6,5 триллиона галлонов осадков от урагана «Катрина» 2005 года.

Here's how to visualize the trillions and trillions of gallons of rain that've fallen on the Houston area https://t.co/tLkhm24eaJ pic.twitter.com/8dcAJz6nMj — Vox (@voxdotcom) August 29, 2017

Газета The New York Times сравнила, как выглядели одни и те же места в Хьюстоне до и после наводнения. Снимки «до» издание взяло с панорам Google Street View. На кадрах «после» видно, что в некоторых местах вода поднялась на несколько метров.

Houston, Before and After Harvey The New York Times

CNN тоже сравнил Хьюстон до и после «Харви», но на фотографиях: пользователи могут двигать слайдеры на фото влево-вправо, чтобы оценить последствия наводнения.