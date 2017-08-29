истории

Хьюстон после «Харви»: видео и инфографика, которые помогут оценить масштаб наводнения

Meduza
10:21, 29 августа 2017
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Henrietta Wildsmith / The Shreveport Times / USA Today / Sipa USA / Scanpix / LETA

Техас четвертый день живет в режиме стихийного бедствия: тропический шторм «Харви» принес ливни, из-за которых в Хьюстоне, крупнейшем городе штата, произошло наводнение. Улицы превратились в реки; были подтоплены дома. Газета The New York Times, издание Vox и телеканал CNN выпустили материалы, которые позволяют с разных сторон оценить масштаб этого наводнения.

Метеоролог Райан Мо рассчитал, что на Хьюстон и прилежащие к городу территории к полудню понедельника, 28 августа, выпало от 14 до 15 триллионов галлонов осадков (от 53 до 56 триллионов литров). Формула простая: он умножил высоту, на которую поднялась вода, на площадь наводнения.

Издание Vox показало на инфографике, сколько это — 15 триллионов галлонов воды. На рисунок также нанесли еще 5 триллионов галлонов, которые могут выпасть позже, и, для сравнения, 6,5 триллиона галлонов осадков от урагана «Катрина» 2005 года.

Газета The New York Times сравнила, как выглядели одни и те же места в Хьюстоне до и после наводнения. Снимки «до» издание взяло с панорам Google Street View. На кадрах «после» видно, что в некоторых местах вода поднялась на несколько метров.

Houston, Before and After Harvey
The New York Times

CNN тоже сравнил Хьюстон до и после «Харви», но на фотографиях: пользователи могут двигать слайдеры на фото влево-вправо, чтобы оценить последствия наводнения.

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