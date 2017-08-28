Жительница техасского городка Синтон Тиэль Докенс вышла на улицу после урагана Харви и увидела собаку, которая держала в зубах пачку корма. Докенс сфотографировала животное и выложила в фейсбук; у ее поста — 32 тысячи шеров и три тысячи комментариев. Газета The Washington Post рассказала историю этой собаки.

Житель Синтона Сальвадор Сеговиа решил встретить ураган Харви в городе. Его дети и внуки уехали, попросив его присмотреть за псом Отисом.

Вечером пятницы Сеговиа оставил Отиса с кормом и водой на веранде.

Ночью пес сбежал — возможно, испугавшись шторма, Отис смог открыть дверцу и вырваться на улицу. Сеговиа не смог докричаться до собаки ни ночью, ни утром; он не знал, куда она делась.

Зато Отиса увидела Тиэль Докенс. Она тоже осталась в городе и утром, когда ураган прошел, пошла проверять состояние домов эвакуировавшихся друзей и родных. На пути ей встретилась собака, которая просто шла по улице, держа большую пачку корма в зубах, — так, словно она выполняет важную миссию.

Докенс выложила фотографию в фейсбук и пошла вслед за псом — она хотела убедиться, что он не потерялся.

This dog is walking around Sinton TX carrying a entire bag of dog food with him. LOL #refugee PSA: Owner is found. He is not a stray he just got out on his street. Dogs name is Otis. Опубликовано Tiele Dockens 26 августа 2017 г.

Пес не потерялся. Отис дошел до своего дома, поднялся на веранду, положил пачку корма на пол лег рядом.

Как оказалось, Отис — местный любимец. В Синтоне всего пять тысяч жителей, и многие знают эту собаку. Она спокойно гуляет по городу и заходит в магазины, где ее угощают мороженым и гамбургерами. «У него очень грустное выражение морды, и люди приходят в восторг каждый раз, когда видят его», — рассказал Сеговиа.

Here’s the story of Otis, the dog seen carrying a bag of food during #Harvey. https://t.co/K691g9GVo8 pic.twitter.com/Qr30TE7tha — The Boston Globe (@BostonGlobe) August 28, 2017

Мужчина полагает, что Отис дошел до магазина стройматериалов, где продается собачий корм, как-то проник внутрь, нашел большую пачку и вынес ее. Псу знакомо это место: хозяин магазина постоянно подкармливал его.