Наводнение в Хьюстоне, штат Техас. Фотография

В крупнейшем городе Техаса Хьюстоне из-за ливней, принесенных тропическим штормом «Харви», произошло наводнение. За сутки в городе выпало более 60 сантиметров осадков; по прогнозам, в некоторых районах выпадет более 1,27 метра осадков. Более тысячи человек были эвакуированы; некоторым из них пришлось ждать помощи на крышах домов. Из-за шторма в штате погибли два человека. На фото — водитель, оставивший машину на затопленном шоссе в окрестностях Хьюстона. 27 августа 2017 года

Nick Oxford / Reuters / Scanpix / LETA