20-летнюю американку приговорили к тюремному заключению из-за самоубийства друга, которого она подначивала в переписке

Associated Press
20:39, 3 августа 2017
Надежный источник

В Массачусетсе суд приговорил к одному году и трем месяцам тюрьмы 20-летнюю Мишель Картер, признанную виновной в непредумышленном убийстве из-за суицида ее бойфренда Конрада Роя Третьего. 

Судья заключила, что СМС, отправленные девушкой Рою в день его самоубийства, стали решающим фактором.

Картер назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы, из которых она проведет в тюрьме половину. Ей также назначен пятилетний испытательный срок. До окончания апелляции она останется на свободе.

Обвинение требовало приговорить ее к сроку от семи до 12 лет лишения свободы. Адвокат просил суд не назначать Картер реальный срок, утверждая, что она нуждается в помощи психиатра. Защита указывала, что Рой сам решил совершить самоубийство и Картер уже не могла ему помешать.

18-летний Конрад Рой Третий покончил с собой в июле 2014 года, отравившись в машине угарным газом. Как сообщается, у него была склонность к самоубийству. 
В ходе следствия выяснилось, что его 17-летняя подруга Мишель Картер отправила ему десятки сообщений с призывами совершить суицид, в том числе в день его смерти. Когда он написал ей, что вылез из машины с угарным газом из-за страха, она ответила ему, чтобы он вернулся туда.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме