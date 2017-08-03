20-летнюю американку приговорили к тюремному заключению из-за самоубийства друга, которого она подначивала в переписке

В Массачусетсе суд приговорил к одному году и трем месяцам тюрьмы 20-летнюю Мишель Картер, признанную виновной в непредумышленном убийстве из-за суицида ее бойфренда Конрада Роя Третьего.

Судья заключила, что СМС, отправленные девушкой Рою в день его самоубийства, стали решающим фактором.

Картер назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы, из которых она проведет в тюрьме половину. Ей также назначен пятилетний испытательный срок. До окончания апелляции она останется на свободе.

Обвинение требовало приговорить ее к сроку от семи до 12 лет лишения свободы. Адвокат просил суд не назначать Картер реальный срок, утверждая, что она нуждается в помощи психиатра. Защита указывала, что Рой сам решил совершить самоубийство и Картер уже не могла ему помешать.