В Великобритании умер 11-месячный мальчик с редким заболеванием. Родителям не позволили отправить его на терапию в США

Мальчик умер в хосписе, где его отключили от систем жизнеобеспечения. Родители требовали, чтобы ребенка отправили умирать домой, но суд не поддержал их требование.

В Великобритании умер 11-месячный мальчик Чарли Гард, родители которого добивались его отправки в США для экспериментального лечения.

У Чарли Гарда был диагностирован синдром истощения митохондриальной ДНК — редкое заболевание, у которого нет эффективного лечения. Врачи лондонской клиники, где находился ребенок, пришли к выводу, что его невозможно вылечить.

Клиника в США предложила попробовать вылечить Чарли с помощью экспериментальной нуклеозидной терапии. Родители ребенка согласились, но британские врачи выступили против; они утверждали, в частности, что в мозге мальчика уже произошли необратимые изменения, и терапия не даст результатов.

Родители Чарли Гарда несколько месяцев судились за право вывезти ребенка в США. В их поддержку высказывались, в числе прочих, папа римский и президент США Дональд Трамп. Все судебные инстанции в Великобритании поддержали позицию больницы.