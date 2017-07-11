У родителей смертельно больного ребенка из Великобритании остались сутки, чтобы доказать суду необходимость экспериментального лечения. Что будет дальше?

Днем в среду, 12 июля, истечет 48-часовой срок, который суд в Великобритании отвел родителям 11-месячного Чарли Гарда на поиск доказательств, что экспериментальное лечение за пределами королевства может ему помочь. В противном случае ребенка отключат от систем жизнеобеспечения: британские врачи уверены, что лечение не принесет никакой пользы ребенку с синдромом истощения митохондриальной ДНК. «Медуза» рассказывает, что будет с Чарли дальше.

Новый суд

Чарли Гарда планировали отключить от аппарата искусственного дыхания еще в конце июня, его родители Крис Гард и Конни Йейтс даже записали видеообращение, в котором прощались с сыном. У 11-месячного Чарли — синдром истощения митохондриальной ДНК, его мозг поражен, он не может самостоятельно дышать и открывать глаза.

Проверенного лечения для Чарли не существует, поэтому врачи лондонской клиники Great Ormond Street Hospital просто занимались поддержанием его жизни. Существует экспериментальный метод — нуклеозидная терапия, которую готова провести американская клиника и которая уже помогла ребенку с похожим заболеванием. Эффективность ее неизвестна, но родители Чарли хотят пойти на этот шаг, хотя врачи уверены, что надо дать ребенку достойно уйти из жизни, а лечение не принесет никакого результата в том числе и из-за необратимых повреждений головного мозга.

Чтобы доказать свою правоту, родители пошли в суд. Сначала Высокий суд Лондона, потом апелляционная инстанция и Верховный суд страны отказались менять врачебное решение. Затем, 27 июня 2017 года, Европейский суд по правам человека в Страсбурге установил: у врачей есть все основания принимать решение об отключении Чарли от систем жизнеобеспечения.

Под давлением общественного мнения лондонская больница все же обратилась в суд еще раз — вновь подтвердить решение. Первое слушание состоялось 10 июля; делом занимался тот же самый судья Высокого суда Николас Фрэнсис, который еще в апреле запретил отправлять Чарли в США. Фрэнсис отметил, что будет рад принять какое-нибудь другое решение, но ему нужны весомые доказательства, а не просто твиты и газетные публикации.

На подготовку доказательств судья Фрэнсис дал родителям Чарли 48 часов, которые истекают в 4 часа дня по московскому времени в среду, 12 июля, пишет The Guardian. Представители родителей Чарли на суде утверждали, что американский врач оценивает вероятность успеха лечения ребенка в 10%. Судья Фрэнсис отметил, что это существенная вероятность и такие сведения стоит учесть при вынесении вердикта. Заседание оказалось крайне напряженным: отец Чарли Крис Гард кричал на адвокатов клиники и требовал прекратить врать, а у суда собралась толпа людей, поддерживающих семью ребенка.

Окончательное решение о лечении Чарли Гарда будет вынесено в четверг, 13 июля. Эксперты больницы настаивают на отключении ребенка от систем жизнеобеспечения, поскольку дальнейшие попытки его спасти обречены и только принесут страдания Чарли.

Новые сторонники

Пересмотр судебного решения об отключении Чарли Гарда от систем жизнеобеспечения стал возможен только благодаря общественному резонансу, который вызвала его ситуация. За ребенка, а точнее за право его родителей решать судьбу и выбирать лечение, уже вступились папа римский и Дональд Трамп. Нью-йоркская больница, где возможно проведение экспериментального лечения, согласилась помочь ребенку и даже выслать необходимые препараты в Великобританию в случае, если Чарли разрешат провести нуклеозидную терапию.

9 июля родители Чарли передали в больницу 350 тысяч подписей под петицией с требованием помочь ребенку. Два конгрессмена-республиканца Брэд Венстрап и Трент Фрэнкс пообещали поднять вопрос о предоставлении британской семье права на проживание в США ради лечения.

Также из США в Лондон на помощь семье Чарли приехал проповедник Патрик Махони, известный в США борец против абортов. Он утверждает, что поддерживает связь с Дональдом Трампом и напрямую информирует президента США обо всем, что происходит с ребенком.

Махони в начале 1990-х провел полгода в тюрьме за нарушение запрета на приближение к центру планирования семьи в Техасе. Теперь он выступает как официальный представитель Криса Гарда и Конни Йейтс; их бывший представитель Элисон Смит-Сквайр уверена, что американский религиозный активист использует случай с Чарли в политических интересах.