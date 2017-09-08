истории
Три Москвы — три Собянина Подкаст «Медузы»
Meduza
14:32, 8 сентября 2017
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков и издатель Илья Красильщик в специальном выпуске подкаста, посвященном Москве, обсуждают с журналистом и основателем «Лапшеснималочной» Алексеем Ковалевым, как мэрия контролирует все, что пишут в районных газетах, и сколько это стоит; с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым — что происходит с программой «Моя улица» и когда она закончится; с бывшим главредом The Village Юрием Болотовым — насколько парк «Зарядье» по соседству с Кремлем готов к открытию и визиту Владимира Путина; и с блогером Ильей Варламовым — кто такие мундепы и почему это важно знать.
Материалы, обсуждаемые в выпуске:
- «Три Москвы, три Собянина». Журналист Алексей Ковалев раскрыл главное правило написания заметок про мэра в районных газетах
- 270 миллионов рублей за гектар. Как изменится Москва летом 2017 года и кто на этом заработает. Расследование Ивана Голунова
- На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье»
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