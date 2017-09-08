Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков и издатель Илья Красильщик в специальном выпуске подкаста, посвященном Москве, обсуждают с журналистом и основателем «Лапшеснималочной» Алексеем Ковалевым, как мэрия контролирует все, что пишут в районных газетах, и сколько это стоит; с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым — что происходит с программой «Моя улица» и когда она закончится; с бывшим главредом The Village Юрием Болотовым — насколько парк «Зарядье» по соседству с Кремлем готов к открытию и визиту Владимира Путина; и с блогером Ильей Варламовым — кто такие мундепы и почему это важно знать.