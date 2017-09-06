«Три Москвы, три Собянина». Журналист Алексей Ковалев раскрыл главное правило написания заметок про мэра в районных газетах

При написании заметок о мэре Москвы Сергее Собянине в районных газетах применяется правило «Три Москвы, три Собянина», согласно которому мэр должен упоминаться в тексте три раза. Об этом журналисту Алексею Ковалеву рассказали сотрудники районных газет.

«Медуза» проверила несколько десятков публикаций: в большинстве случаев Собянина действительно упоминают в тексте ровно три раза. Иногда Собянин может фигурировать в заметке четыре раза, совсем редко — два раза. Такой принцип соблюдается, например, в газетах «Бибирево — наш дом», «Бирюлево Восточное», «Звездный бульвар» и «Орехово-Борисово Южное».

Культ личности Собянина — это не художественное преувеличение. Торты «Три Москвы, три Собянина» едят на корпоративах https://t.co/0LfO8rkeIw pic.twitter.com/MUwUJfgEtY — Лапшеснималочная (@noodleremover) September 6, 2017

Ковалев утверждает, что мэрия Москвы жестко контролирует редакционную политику районных газет: каждую неделю в редакции присылают методички, в которых описано, какие темы должны быть отражены в публикациях и как именно должны быть написаны заметки.

В своем расследовании Ковалев опубликовал пример такой методички. В частности, в ней перечислены основные тезисы для статей о программе реновации в Москве: программа разработана по желанию самих москвичей, ее широко обсуждали, она гарантирует защиту прав собственников жилья.