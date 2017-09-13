Саакашвили прорывается через границу. Подкаст Как лишенный всех гражданств бывший президент Грузии прорывался через польско-украинскую границу

Вечером 10 сентября сторонники бывшего президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили прорвали кордон на польско-украинской границе и почти на руках занесли политика на территорию страны. Теперь ему грозит уголовное преследование за незаконное пересечение границы. Автор репортажа о том, как Саакашвили возвращался на Украину, Юлиана Скибицкая рассказала Лике Кремер, как это происходило.