Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины

В Госпогранслужбе Украины подтвердили факт прорыва кордона и отметили, что после него началась драка с пограничниками.

Сторонники Саакашвили взяли политика в кольцо и прорвали кордон пограничников. Никаких ответных мер пограничники пока не предприняли. Как сообщает корреспондент «Медузы», сторонники Саакашвили хлопают, кричат его имя и поют гимн Украины.

Грузинский политик Михаил Саакашвили в окружении большого количества сторонников сумел пересечь границу Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Об этом сообщает корреспондент «Медузы» с места событий.

Михаил Саакашвили 10 сентября решил поехать на Украину. Власти Украины в июле лишили его украинского гражданства на основании ошибок в анкете на его получение, никакого другого гражданства у него нет.

Саакашвили изначально планировал поехать на Украину из Польши на автомобиле, но впоследствии стало известно, что легковые машины перестали пропускать через границу. Затем он вместе с группой сторонников, в которую входила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сел на поезд в Киев. Состав был остановлен сразу после отправления в связи с тем, что у Саакашвили не было никаких законных оснований для пересечения украинской границы.

После неудачи с поездом Саакашвили вместе со сторонниками поехал к границе на автобусе. Его легко пропустили через польский КПП, а на украинской границе задержали.