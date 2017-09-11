Украина без дураков Как лишенный всех гражданств Михаил Саакашвили прорывался через польско-украинскую границу. Репортаж «Медузы»

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили 10 сентября вернулся на Украину. В июле 2017 года президент Петр Порошенко объявил, что лишает его украинского гражданства; в этот момент Саакашвили находился за пределами страны (грузинского гражданства он лишился в декабре 2015-го — в связи с получением украинского паспорта). Невзирая на это, политик собирался въехать на Украину по местному паспорту; в итоге целый день на разных пропускных пунктах между Польшей и Украиной ему не позволяли пересечь границу. Вечером 10 сентября сторонники Саакашвили прорвали кордон пограничников и почти на руках занесли политика на территорию страны. Теперь ему грозит уголовное преследование за незаконное пересечение границы. Журналистка «Медузы» Юлиана Скибицкая провела день с активистами на украинско-польской границе.

«Донбасс» и Femen в Краковце

В восемь утра 10 сентября на одной из окраин Львова собирались сторонники Михаила Саакашвили. Бывший одесский губернатор в июле 2017-го был лишен гражданства указом президента Петра Порошенко, но счел это незаконным — и объявил о возвращении.

Встречавшие его соратники собирались ехать на пропускной пункт «Краковец» в 70 километрах от города — встречать объявившего о возвращении на Украину бывшего одесского губернатора и грузинского президента. Большинство людей были с партийными флагами: партии Саакашвили «Рух нових сил» («Движение новых сил») и их союзников из «Справедливости», которую возглавляет бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. У многих были повязаны на рукавах цветные ленты — оранжевые, салатовые, розовые, золотые. Некоторые говорили, что так отличали людей из разных регионов, другие объясняли, что ленты символизируют принадлежность к разнообразным политическим партиям. Помимо активистов с флагами были люди и в военной форме — некоторые с нашивками националистической организации УНА-УНСО (признана в России экстремистской и запрещена), добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс».

Встречать Саакашвили приехали даже из Грузии. «Нас здесь трое таких. Мы стояли весь Майдан, с нами девушка, у которой отца посадил [влиятельный грузинский политик Бидзина] Иванишвили. Мы поддерживаем Саакашвили», — рассказал «Медузе» глава грузинской общественной организации «Свободная зона» Коба Хабази.

На пограничном пункте, куда активисты выехали колонной из почти ста автомобилей, уже с 9 сентября дежурили их соратники — они разбили там палаточный городок и поставили сцену. Саакашвили планировал 10 сентября выехать из Варшавы в польский Перемышль (это 25 километров от Украины), дать там пресс-конференцию со своими сторонниками, а после ехать на Украину. В «Краковце» политика ожидали к полудню.

Палаточный городок расположился в ста метрах от самого пограничного пункта. Рядом стоял кордон полицейских, еще несколько автобусов с силовиками дежурили ближе к границе. Из-за скопления людей на пограничном переходе образовались огромные очереди. Местные жители явно были недовольны происходящим. «Чтобы он [президент Украины Петр Порошенко] так границу на востоке охранял!» — возмущалась продавщица из магазина возле погранпункта. Другие жители непонимающе интересовались у журналистов, что, собственно, происходит.

Помимо активистов с партийными флагами в палаточном городке были бойцы в бронежилетах и черной форме — охраняли порядок и предотвращали провокации. Командир «Донбасса», народный депутат Украины Семен Семенченко рассказал «Медузе», что на границу приехала одна рота. По его словам, они приехали не зря: провокаторы и « » пытались проникнуть в лагерь сторонников Саакашвили, «но увидели „Донбасс“ и развернулись». «Мы здесь, чтобы все было спокойно», — добавил Семенченко.

Неподалеку от лагеря корреспондент «Медузы» обнаружила нескольких человек, которых подозревали в «провокаторстве». Общаться они отказались — закрыли лицо и убежали. Чуть позже старший группы, представившийся Андреем, сообщил, что приехал на границу «послушать бредятину, что говорят на сцене», но отказался отвечать на другие вопросы.

Через полтора часа ожидания одна из активисток устроила акцию — раздетая девушка, на груди которой была выведена надпись по-английски «Дураки без границ», вышла на шоссе, держа в руках портреты Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко. Протест длился недолго — активистка бросила портреты на асфальт, а потом за ней погналась полиция. «Украина без дураков», — перефразировали лозунг сторонники Саакашвили в толпе.

Сторонники Саакашвили пытались отбить девушку, но силовики взяли ее в кольцо и довольно грубо затолкнули в машину. Собравшиеся кричали полицейским «Ганьба» («Позор»); со сцены у погранпункта в это время звучали украинские народные песни. Туда же выходили священники, чтобы служить молебны, и представители партии Саакашвили — они называли Петра Порошенко «предателем» и говорили о «третьем Майдане».

Неудача в «Мостиське»

Около часа дня стало известно, что Саакашвили изменил свои планы и поедет на поезде — через железнодорожный пограничный пункт «Мостиська» в 20 километрах от «Краковца». Политик объяснил свои действия соображениями безопасности: «У „Краковца“ собрались наши сторонники, но есть и титушки, в том числе и вооруженные». Вместе с ним в поезд сели многие украинские политики — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, народные депутаты Виктор Чумак и Сергей Власенко. Но в «Мостиськом» выяснилось, что поезд с Саакашвили не пустят в страну. Саакашвили по громкой связи просили покинуть вагон, сообщив, что поезд не пойдет, пока в нем сидит человек, которому нельзя въезжать на Украину. Политик долго отказывался выходить, но у железнодорожники оказались терпеливее. Всего поезд задержался на территории Польши больше, чем на полтора часа.

Михаил Саакашвили общается со сторонником на вокзале в польском Перемышле, 10 сентября 2017 года Глеб Гаранич / Reuters / Scanpix / LETA

Сторонники политика успели перебраться на станцию «Мостиська» и скучали там. Организаторы встречи призывали ждать, но часть активистов собирались ехать за Саакашвили в Польшу — и спорили с теми, кто собирался стоять на станции до конца. Некоторые заметили возле платформы несколько микроавтобусов с «титушками». Машинам активисты тут же пробили колеса, а сидевших в них молодых людей начали допрашивать. Те рассказали, что их попросили «приехать и постоять», обещали заплатить 700 гривен (1500 рублей), но кто их об этом просил — не сказали. Позже их передали в руки полиции.

Около пяти часов вечера планы снова поменялись — Саакашвили решил въезжать на Украину через еще один пропускной пункт: «Шегини».

Город-герой Шегини

«Я сюда приехал стоять до конца и буду ехать, сколько нужно», — говорил «Медузе» один из активистов, посетивших за день уже три погранпункта. В «Шегинах» очередь из автомобилей тоже растянулась на пару километров. Сторонники Саакашвили бросали свои машины и шли к границе пешком. Возле перехода стояло две группы пограничников — некоторые в бронежилетах и с касками, другие без амуниции; на асфальте лежали шипы, которые позже с дороги убрали сами активисты. Организаторы подбадривали людей в громкоговоритель. «Если мы допустим этот беспредел, если Мишу не пустят в Украину, то тогда любого могут выкинуть из страны!», — кричал Давид Сакварелидзе — бывший прокурор Одесской области и соратник Саакашвили еще по Грузии. Народный депутат Светлана Залищук («Блок Петра Порошенко») призывала к мирному протесту и обращалась к пограничникам с просьбой не применять силу.

Саакашвили в это время подъехал к границе с польской стороны. Как только он зашел на нейтральную территорию, среди публики стало распространяться сообщение, что границу заминировали. Активисты встретили эту информацию свистом и смехом. Они регулярно вступали в споры с пограничниками, кричали «Миша, возвращайся домой!» и нецензурно оскорбляли президента Порошенко. Позже они начали петь гимн Украины; некоторые стоявшие у пункта досмотра пограничники им подпевали.

Эта толкотня на границе длилась еще около полутора часов — Саакашвили в это время на Украину не пускали. Ближе к восьми вечера активисты пошли на штурм — они прорвали цепь пограничников и с криком «Не стреляйте!» побежали в нейтральную зону. Вышедшего к ним Саакашвили взяли в кольцо и с криками «Ура!» и «Слава Украине!» провели мимо пограничного шлагбаума и через правоохранителей, которые особенно не сопротивлялись. «Шегини после сегодняшнего можно считать городом-героем», — шутили между собой активисты. Люди аплодировали и вновь пели гимн Украины. Как позже сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, во время прорыва пострадало 11 полицейских и пять пограничников — им нанесли мелкие травмы, ни одна из которых не потребовала медицинского вмешательства.

Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины Meduza

Оказавшись в стране, Саакашвили отправился во Львов, оттуда он собирался выехать в Киев. Еще на границе он заявил, что приехал оспаривать лишение гражданства в суде — и «больше ничего». Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что тех, кто «незаконно пересек границу», ждет уголовная ответственность. Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в фейсбуке, что дело уже открыто, нарушителям грозит от трех до семи лет лишения свободы; прорыв границы он назвал «позором». Президент Украины Петр Порошенко сказал, что был нарушен «конституционный принцип неприкосновенности государственной границы» и добавил, что это дело «не требует никаких политических комментариев».

Уже 11 сентября обнаружилось, что аннулированный украинского паспорт Саакашвили остался в неком автобусе на границе — по версии политика, его «украла» украинская полиция после обыска. Обвинения чиновников Саакашвили отвергает. «Не было никакого прорыва. Я не прошел, меня взяли на руки и перевели через границу, — сказал он на пресс-конференции во Львове. — Это сделал народ Украины».