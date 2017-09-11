Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже его паспорта на границе

«Когда люди внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт у них», — заявил Саакашвили на пресс-конференции во Львове.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинская полиция украла его паспорт, когда он пересекал границу Польши с Украиной.

«Мы связались с водителем, чтобы автобус приехал к нам во Львов, но автобус задержали, изъяли оттуда вещи и паспорт Михаила остался там», — сказала пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

Михаил Саакашвили вечером 10 сентября в окружении своих сторонников прорвался через границу Польши с Украиной. Первоначально он собирался пересечь границу на поезде, но ему не позволили это сделать.

МВД Украины возбудило уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Министерство также утверждает, что сторонники Саакашвили устроили драку, в которой пострадали 11 полицейских.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2007 и в 2008–2013 годах. В 2015–2016 годах он занимал пост губернатора Одесской области. Саакашвили ушел с этого поста после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко.

Украинское гражданство Саакашивили предоставили, чтобы он смог занять пост губернатора. После отставки его лишили гражданства. Ранее он был лишен гражданства Грузии, которая добивается его экстрадиции по обвинению в превышении полномочий и растрате государственных средств.