Мединский обвинил Поклонскую в цензуре из-за нападок на «Матильду»

Русская служба "Би-би-си"
10:34, 13 сентября 2017
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Министр культуры Владимир Мединский пожаловался на давление, которое оказывают на кинотеатры депутат Госдумы Наталья Поклонская и «православные активисты» из-за фильма Алексея Учителя «Матильда».

Глава Минкультуры назвал угрозы, поступающие кинотеатрам, цензурой и беззаконием. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя „православными“», — говорится в заявлении чиновника.

Мединский пояснил, что посмотрел фильм, но «как консерватор» не увидел в нем ничего оскорбительного для памяти Николая II и истории российской монархии.

«Подобные самозваные „активисты“ дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь. Православие — оно ведь о любви, а не о ненависти. Чем они тогда отличаются от фанатиков иных конфессий или сект в худшем их проявлении?» — заключил министр.

Русская служба "Би-би-си"
12 сентября крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отменила прокат «Матильды» из-за угроз в адрес руководства от движения «Христианское государство — Святая Русь». Позднее выяснилось, что сеть обратилась в правоохранительные органы по факту угроз.
До этого студию Учителя в Санкт-Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью, а у офиса адвокатов режиссера сожгли два автомобиля, оставив листовки «За „Матильду“ гореть».
Премьера «Матильды» намечена на 26 октября. Другие крупные сети, помимо «Синема парк» и «Формулы кино», пока не отказывались от проката.

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