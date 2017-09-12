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iPhone X: что в нем особенного? Главное про только что представленные модели айфонов (и часов)
Apple 12 сентября представила новые айфоны — iPhone 8 и (в честь десятилетия выхода первой модели) iPhone X. Кроме того, корпорация обновила часы Apple Watch и телеприставку Apple TV. Журналист «Медузы» Султан Сулейманов побывал в Купертино на презентации и рассказывает главное, что нужно знать о новинках Apple.
iPhone X — безрамочный и беспроводной
Главное событие презентации — анонс iPhone X (это не «икс», а «десять»), новой модели с экраном, занимающим почти всю переднюю панель телефона. Почти — потому что в верхней части экрана осталась небольшая полоска с датчиками.
В iPhone X нет кнопки «Домой»; функции, которые она выполняла, перенесли на другие элементы управления. Чтобы открыть домашний экран, нужно провести пальцем от нижнего края вверх; чтобы вызвать Siri — зажать боковую кнопку блокировки.
Интерфейс в iPhone X устроен не совсем так, как в других айфонах. Заряд батареи, качество подключения к сети и дата выводятся слева и справа от полоски с датчиками; чтобы открыть панель управления, где, например, спрятаны кнопки изменения яркости, нужно потянуть пальцем от правого верхнего угла экрана; если потянуть пальцем от середины, откроется другая панель — с уведомлениями и виджетами.
Фото и видео, открытые на iPhone X, стараются занять всю площадь экрана — поэтому часть изображения оказывается за той самой панелью с датчиками. В случае с видео можно два раза щелкнуть по экрану, чтобы вокруг изображения появилась черная рамочка, и панель не мешала.
У iPhone X корпус из стекла (Apple обещает, что из очень прочного; корреспондент «Медузы» во время короткой демонстрации ронять его не рискнул), 5,8-дюймовый экран Super Retina с поддержкой HDR, защищенный от влаги и пыли корпус и двойная задняя камера. В отличие от iPhone 7 Plus (и нового iPhone 8 Plus), камеры в iPhone X расположены по вертикали.
Новый айфон оснащен процессором A11 Bionic (еще быстрее, чем раньше) с нейронной системой, предназначенной для работы с алгоритмами машинного обучения. Телефон поддерживает беспроводную зарядку. Он будет доступен в двух цветах: серебристый и «серый космос».
Face ID — разблокировка iPhone X лицом
Touch ID, позволявший разблокировать айфон прикосновением пальца к кнопке «Домой», пропал вместе с самой кнопкой. На его место пришел Face ID — система распознавания лица пользователя. iPhone X разблокируется, когда владелец смотрит на экран. Apple утверждает, что это очень надежная система, которую нельзя обмануть фотографией или маской владельца. В то же время она не должна реагировать ни на изменение прически, ни на очки.
Face ID срабатывает не всегда: во время демонстрации функции было несколько случаев, когда телефон не узнавал своего владельца (например, если на экран смотрело сразу несколько человек). В таком случае айфон по-прежнему можно разблокировать, введя пин-код.
Как объяснил корреспонденту «Медузы» один из сотрудников Apple, Face ID заменит Touch ID и в сторонних приложениях: если в них встроена поддержка датчика отпечатка пальца (так, например, разблокируется менеджер паролей 1Password), то для поддержки распознавания лица придется разве что подправить интерфейс — чтобы вместо «прижмите палец» выводилось «посмотрите на экран».
Face ID работает даже в темноте: в панели в верхней части экрана спрятана не только обычная камера, но и проектор точек и инфракрасная камера.
Animoji и новый портретный режим
Фронтальная камера iPhone X может захватывать движение лица человека и транслировать его на эмодзи — получаются Animoji. Это 3D-модели эмодзи с лицами (их немного: панда, лиса, заяц, какашка и еще несколько), которые могут улыбаться, морщиться, грустить и вращать глазами. Animoji можно отправить другу через iMessage — и он получит какашку, которая говорит вашим голосом и, например, всем своим видом показывает, что ей грустно.
Apple также улучшила портретный режим, который позволяет размывать фон на фотографиях, сделанных на модели телефонов с двойной камерой. В iPhone X и iPhone 8 Plus искусственный интеллект умеет изменять параметры освещения снимка по одному из «студийных» шаблонов — нарисовать на лице подобие контурного света или полностью затемнить фон. В случае с iPhone X это же работает с фронтальной камерой.
iPhone 8 — улучшенный 7 с беспроводной зарядкой
Кроме iPhone X Apple показала iPhone 8 и 8 Plus — улучшенные версии iPhone 7 и 7 Plus. У iPhone 8 алюминиевый корпус со стеклянной задней панелью (доступны серебристый, золотой и темно-серый цвета), камера, снимающая 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду, процессор A11 Bionic и беспроводная зарядка. Двойная камера iPhone 8 Plus поддерживает новый портретный режим из предыдущего пункта.
Apple Watch Series 3 — с LTE
Вместе с айфонами Apple обновила умные часы Apple Watch. Главное нововведение третьей версии часов — поддержка сотовых сетей, благодаря которой пользователь сможет звонить, прокладывать маршруты на картах и слушать музыку в Apple Music, даже если он забыл телефон дома.
Для часов не придется покупать отдельную SIM-карту: сотрудник Apple, демонстрировавший часы корреспонденту «Медузы», пояснил, что в них встроена маленькая карта eSIM, которая «подхватывает» сеть из айфона. У часов будет тот же номер телефона, а операторы, скорее всего, будут брать небольшую доплату за использование дополнительного устройства, а не заставлять клиентов пополнять еще один баланс.
Apple пока договорилась с операторами только в 10 странах — в остальных (в том числе в России) Apple Watch Series 3 будет продаваться в версии без поддержки LTE.
Когда и почем?
iPhone X поступит в продажу 3 ноября. Минимальная цена в России — 79990 рублей.
iPhone 8 и 8 Plus начнут продавать 22 сентября. Минимальная цена в России — 56990 рублей.
Apple Watch Series 3 начнут продавать 22 сентября (в России — 29 сентября). Минимальная цена в России — 27490 рублей за версию без поддержки сотовых сетей.