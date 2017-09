iPhone X: что в нем особенного? Главное про только что представленные модели айфонов (и часов)

Кроме iPhone X Apple показала iPhone 8 и 8 Plus — улучшенные версии iPhone 7 и 7 Plus. У iPhone 8 алюминиевый корпус со стеклянной задней панелью (доступны серебристый, золотой и темно-серый цвета), камера, снимающая 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду, процессор A11 Bionic и беспроводная зарядка. Двойная камера iPhone 8 Plus поддерживает новый портретный режим из предыдущего пункта.