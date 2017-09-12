Главное про только что представленные модели айфонов (и часов)

iPhone X: что в нем особенного? Главное про только что представленные модели айфонов (и часов)

iPhone X — безрамочный и беспроводной

Главное событие презентации — анонс iPhone X (это не «икс», а «десять»), новой модели с экраном, занимающим почти всю переднюю панель телефона. Почти — потому что в верхней части экрана осталась небольшая полоска с датчиками.

iPhone X Apple

В iPhone X нет кнопки «Домой»; функции, которые она выполняла, перенесли на другие элементы управления. Чтобы открыть домашний экран, нужно провести пальцем от нижнего края вверх; чтобы вызвать Siri — зажать боковую кнопку блокировки.

Интерфейс в iPhone X устроен не совсем так, как в других айфонах. Заряд батареи, качество подключения к сети и дата выводятся слева и справа от полоски с датчиками; чтобы открыть панель управления, где, например, спрятаны кнопки изменения яркости, нужно потянуть пальцем от правого верхнего угла экрана; если потянуть пальцем от середины, откроется другая панель — с уведомлениями и виджетами.

Фото и видео, открытые на iPhone X, стараются занять всю площадь экрана — поэтому часть изображения оказывается за той самой панелью с датчиками. В случае с видео можно два раза щелкнуть по экрану, чтобы вокруг изображения появилась черная рамочка, и панель не мешала.

А вот как iPhone X справляется с рамочкой pic.twitter.com/cOpzzsNdhg — Султи (@sult) September 12, 2017

У iPhone X корпус из стекла (Apple обещает, что из очень прочного; корреспондент «Медузы» во время короткой демонстрации ронять его не рискнул), 5,8-дюймовый экран Super Retina с поддержкой HDR, защищенный от влаги и пыли корпус и двойная задняя камера. В отличие от iPhone 7 Plus (и нового iPhone 8 Plus), камеры в iPhone X расположены по вертикали.

Задняя панель iPhone X Apple

Новый айфон оснащен процессором A11 Bionic (еще быстрее, чем раньше) с нейронной системой, предназначенной для работы с алгоритмами машинного обучения. Телефон поддерживает беспроводную зарядку. Он будет доступен в двух цветах: серебристый и «серый космос».