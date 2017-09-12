истории
iPhone 8! Или iPhone X? Юбилейная презентация Apple. Онлайн «Медузы»
Новый айфон!
- Как называется? Пока неизвестно
- Какой экран? Пока неизвестно
- Где кнопка Хоум? Пока неизвестно
- Какая камера? Пока неизвестно
- Узнает ли хозяина в лицо? Пока неизвестно
Корпорация Apple 12 сентября проводит презентацию новых устройств — каких именно, не раскрывается, но все ждут айфоны. В 2017 году исполнилось 10 лет со дня выхода первого iPhone, так что на этой, юбилейной презентации стоит ждать чего-то особенного. Чего именно? Следите за онлайном «Медузы» и узнаете первыми.