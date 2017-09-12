истории

iPhone 8! Или iPhone X? Юбилейная презентация Apple. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир
Обновлено: 17:54, 12 сентября 2017

Новый айфон!

  • Как называется? Пока неизвестно
  • Какой экран? Пока неизвестно
  • Где кнопка Хоум? Пока неизвестно
  • Какая камера? Пока неизвестно
  • Узнает ли хозяина в лицо? Пока неизвестно

Корпорация Apple 12 сентября проводит презентацию новых устройств — каких именно, не раскрывается, но все ждут айфоны. В 2017 году исполнилось 10 лет со дня выхода первого iPhone, так что на этой, юбилейной презентации стоит ждать чего-то особенного. Чего именно? Следите за онлайном «Медузы» и узнаете первыми.

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