iPhone 8! Или iPhone X? Юбилейная презентация Apple. Онлайн «Медузы»

Корпорация Apple 12 сентября проводит презентацию новых устройств — каких именно, не раскрывается, но все ждут айфоны. В 2017 году исполнилось 10 лет со дня выхода первого iPhone, так что на этой, юбилейной презентации стоит ждать чего-то особенного. Чего именно? Следите за онлайном «Медузы» и узнаете первыми.