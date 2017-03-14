Освободить к Пасхе: что происходит с передачей Исаакиевского собора РПЦ

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отклонила заявку на проведение референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Ранее РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что городские власти попросили музей, который сейчас находится в здании собора, освободить помещения к Пасхе, то есть к 16 апреля. На 18 марта запланирован очередной митинг против передачи здания. «Медуза» коротко рассказывает, что нового происходит в истории с Исаакиевским собором.

Заявку на проведение референдума в избирком передали депутаты петербургского законодательного собрания. В инициативную группу также вошли общественные и культурные деятели и оппозиционеры. Многие жители Петербурга недовольны решением городских властей передать здание собора РПЦ; в январе и феврале в городе прошли несколько акций протеста. 28 февраля избирком принял заявку, однако через две недели объявил, что она не соответствует формальным требованиям. В частности, по информации «Фонтанки», не все листы заявки были прошиты должным образом. Инициаторы сразу же подали новую заявку на референдум. Решение городского избиркома они решили не оспаривать.

Решение о передаче собора одновременно оспаривается в суде. Рассмотрение началось 13 марта. Истцами выступают несколько жителей Петербурга, а также депутат законодательного собрания Борис Вишневский (он входит в инициативную группу, которая добивается референдума). Изначально предполагалось, что очередное заседание по иску состоится 17 апреля. После того, как СМИ сообщили о требовании освободить здание к Пасхе, в пресс-службе Смольнинского районного суда заявили, что перенесут заседание на 15 марта; при этом причин переноса в суде не назвали. Еще один иск, поданный в Василеостровский районный суд, не принят к рассмотрению.

О требовании освободить здание собора к Пасхе сообщил РБК. Издание со ссылкой на источники, близкие к министерству культуры России, рассказало об устном распоряжении администрации Петербурга вывезти экспонаты к 16 апреля. Собственность музея «Исаакиевский собор» будет перевезена в хранилище, а затем переоформлена на другое учреждение — Музей истории Петербурга. «По сути, речь идет об объединении двух музеев», — рассказал источник РБК. Источник в музее собора подтвердил, что обсуждается идея перевозки экспонатов в Музей истории Петербурга. В этой организации заявили, что «могут помочь коллегам [и принять экспонаты] исходя из элементарного корпоративного братства».

По словам директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова, администрацию попросили только просчитать сроки вывоза экспонатов. По его оценкам, это может занять два года.

В феврале российские СМИ сообщили, что передача собора не согласована с Кремлем. В числе изданий, написавших об этом, были «Ведомости», «Дождь» и «Лайф». Все они ссылались на анонимный источник в Кремле — по всей видимости, этим источником был замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. При этом в администрации Петербурга заявили, что удивлены этим сообщением. О том, что администрация президента как-то попыталась повлиять на процесс передачи собора, с тех пор информации не поступало.

18 апреля состоится очередной митинг против передачи здания РПЦ. Митинг на Марсовом поле согласован городскими властями. Акция получила название «Марш в защиту Петербурга» и будет посвящена также возможному слиянию Российской Национальной и Российской Государственной библиотек и застройке защитной зоны вокруг Пулковской обсерватории. Разрешенная численность митинга — 200 человек. По словам организаторов, они готовы заплатить штраф в случае превышения численности.