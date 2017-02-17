Анонимный источник в Кремле: передачу Исаакиевского собора не согласовали с Путиным

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко передал Исаакиевский собор РПЦ без согласования с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на слова неназванного федерального чиновника одновременно написали «Интерфакс», ТАСС, РИА Новости, РБК, «Ведомости» и «Дождь».

Все издания также цитируют слова собеседника о том, что социологические опросы выявили противоречия в отношении к передаче собора. Если по России в целом население поддерживает решение, то петербуржцы высказались против такой инициативы.

Теперь, как предположил анонимный источник, прорабатывается вопрос о совместном использовании Исаакиевского собора церковью и городом. Для этого может быть создано государственно-конфессиональное партнерство.