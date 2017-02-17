Анонимный источник в Кремле: передачу Исаакиевского собора не согласовали с Путиным

Интерфакс
13:21, 17 февраля 2017
Требует подтверждения

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко передал Исаакиевский собор РПЦ без согласования с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на слова неназванного федерального чиновника одновременно написали «Интерфакс», ТАСС, РИА Новости, РБК, «Ведомости» и «Дождь».

Все издания также цитируют слова собеседника о том, что социологические опросы выявили противоречия в отношении к передаче собора. Если по России в целом население поддерживает решение, то петербуржцы высказались против такой инициативы.

Теперь, как предположил анонимный источник, прорабатывается вопрос о совместном использовании Исаакиевского собора церковью и городом. Для этого может быть создано государственно-конфессиональное партнерство.

Полтавченко подписал распоряжение о передаче собора РПЦ в январе 2017 года. Предполагалось, что церковь получит его в безвозмездное пользование на 49 лет.
Против передачи Исаакиевского собора выступили представители музейного сообщества, в том числе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также граждане Петербурга. В городе прошли несколько массовых акций против решения Полтавченко.
Патриарх Кирилл назвал передачу собора поводом для примирения, напомнив, что решение принято в год столетия Октябрьской революции.

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