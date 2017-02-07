Главный библиограф Российской национальной библиотеки уволена за интервью

Главный библиограф Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяна Шумилова получила приказ об увольнении, сообщает «Фонтанка».

По словам Шумиловой, ее вызвали в отдел кадров, вручили приказ об увольнении и трудовую книжку и сообщили, что до 18:00 она должна завершить свои дела и покинуть РНБ.

В начале февраля Шумилову обвинили в грубом нарушении трудовой дисциплины — прогуле. В день, когда Шумилова, по версии руководства, не явилась на работу, она выступала на пресс-конференции в «Росбалте», посвященной планам объединения с Российской государственной библиотекой (РГБ).

На «Росбалте» также вышло интервью Шумиловой, в котором она раскритиковала планы объединения библиотек. Уведомление о прогуле, как сообщалось, было вручено главному библиографу вскоре после выхода интервью.

По версии Шумиловой, она предупреждала руководство о том, что не придет на работу в день пресс-конференции, однако документально это закреплено не было.