Главного библиографа Российской национальной библиотеки пригрозили уволить за интервью

Главному библиографу Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяне Шумиловой вручили уведомление о грубом нарушении трудовой дисциплины после интервью, которое она дала агентству «Росбалт», сообщает «Медиазона».

В интервью Шумилова, в числе прочего, критически отозвалась о реформе, предполагающей объединение РНБ с Российской государственной библиотекой (РГБ).

Как пояснил «Медиазоне» сотрудник РНБ, Шумиловой вменяется в вину отсутствие на рабочем месте 30 декабря, когда она выступала на пресс-конференции в «Росбалте», посвященной объединению библиотек. На следующий день в «Росбалте» вышло интервью с Шумиловой, в котором она раскритиковала идею объединения библиотек.

По словам собеседника издания, Шумилова предупредила руководство, что 30 декабря будет отсутствовать на работе в счет отпускного дня. Однако, отметил он, это не было документально закреплено и поэтому ее юридическая позиция «очень шаткая».