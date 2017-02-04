Главного библиографа Российской национальной библиотеки пригрозили уволить за интервью

Медиазона
16:43, 4 февраля 2017
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Главному библиографу Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяне Шумиловой вручили уведомление о грубом нарушении трудовой дисциплины после интервью, которое она дала агентству «Росбалт», сообщает «Медиазона».

В интервью Шумилова, в числе прочего, критически отозвалась о реформе, предполагающей объединение РНБ с Российской государственной библиотекой (РГБ).

Как пояснил «Медиазоне» сотрудник РНБ, Шумиловой вменяется в вину отсутствие на рабочем месте 30 декабря, когда она выступала на пресс-конференции в «Росбалте», посвященной объединению библиотек. На следующий день в «Росбалте» вышло интервью с Шумиловой, в котором она раскритиковала идею объединения библиотек.

По словам собеседника издания, Шумилова предупредила руководство, что 30 декабря будет отсутствовать на работе в счет отпускного дня. Однако, отметил он, это не было документально закреплено и поэтому ее юридическая позиция «очень шаткая».

Уже после публикации [интервью с Шумиловой] ей сначала предложили уволиться по собственному желанию, а затем вручили уведомление о прогуле, позволяющее ее уволить.

Медиазона
Возможное объединение Российской национальной библиотеки, расположенной в Санкт-Петербурге, с находящейся в Москве Российской государственной библиотекой обсуждается в течение последних нескольких месяцев.
С идеей объединения выступили, как сообщалось, глава РГБ Владимир Гнездилов и глава РНБ Александр Вислый. В январе появились сообщения, что министр культуры Владимир Мединский направил письмо главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать объединение библиотек.
Официально решение об объединении РГБ и РНБ не принято. Против возможного объединения крупнейших российских библиотек выступили, в числе прочих, представители библиотечного сообщества, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
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