Вопрос о передаче Исаакиевского собора хотят решить на референдуме. В России бывают референдумы? Они работают?
1
Что случилось?
В избирательную комиссию Санкт-Петербурга поступила заявка о проведении референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.
2
Я знаю, что такое референдум, но вы все-таки напомните
Референдум — одна из форм волеизъявления народа в демократических государствах. На референдум выносятся конкретный вопрос или вопросы. Избиратели отвечают «да» или «нет». Процесс очень похож на обычные выборы. Люди идут на избирательные участки, заполняют бюллетени и опускают их в урны. После этого избирательные комиссии подсчитывают результаты.
Право на референдум закреплено в Конституции: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».
Референдумы могут проводиться на разных уровнях. По всей стране, по субъекту (как в случае с Санкт-Петербургом) и на местном уровне — в городе, поселке или деревне.
3
Кто устраивает референдумы? Власть?
Нет, не только. По закону, инициировать референдум может любой гражданин (кроме осужденных и тех, кого суд признал недееспособным) или группа граждан.
4
На референдум можно вынести любой вопрос?
Нет, не любой. В федеральном законе о референдуме указаны семь типов вопросов, которые нельзя выносить на народное голосование. Большинство из них не позволяют проводить референдумы о досрочном прекращении полномочий или назначении органов власти или конкретных ее представителей — депутатов, чиновников и других. Нельзя решать таким способом вопросы, связанные со срочными мерами безопасности граждан. И еще запрещено выносить на референдум вопросы, которые Конституция относит «к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти». Если посмотреть 71 статью Конституции, к компетенции («ведению») федеральных властей относятся едва ли не все важнейшие сферы — и внешнеэкономические отношения, и оборона, и судопроизводство, и многое другое.
На референдумы в субъекте можно выносить вопросы, которые находятся в его ведении или в совместном с федеральным центром. В муниципальных образованиях можно решать только местные вопросы.
5
Когда в России проводили последний референдум по всей стране?
В декабре 1993 года — тогда на референдуме одобрили проект Конституции. В апреле того же года прошел референдум, который вошел в историю под названием «да, да, нет, да». Голосовали по четырем вопросам: о доверии президенту Ельцину, об одобрении социально-экономической политики президента, о досрочных президентских выборах и о досрочных выборах народных депутатов. С тех пор в России не проводили ни одного федерального референдума.
6
А в субъектах бывают референдумы?
Бывают. Правда, на уровне субъектов в России проводились референдумы только двух типов — если принимали новую редакцию конституции республики (такое было в Чечне и Тыве) и когда объединяли несколько регионов в один (Забайкальский край, Пермский край, Красноярский край и другие). Последний референдум на уровне субъекта — в Тыве — прошел в 2010 году. По закону в таких случаях власти обязаны проводить референдум.
7
А на местном уровне?
На местном уровне референдумы проводятся чаще, но самый массовый вид референдума выглядит примерно так: жителей села спрашивают, согласны ли они скинуться по 100-150 рублей на новую ограду кладбища, ремонт колодцев или детскую площадку.
Более масштабные голосования проходят намного реже. Последний референдум на уровне административного центра проводился в 2008 году. Тогда решался вопрос об объединении города Чебоксары и города Новочебоксарск в один городской округ, город Чебоксары. В том же 2008-м был организован референдум о выборности и полномочиях мэра Великого Новгорода, но он не состоялся из-за низкой явки.
8
Почему в России так плохо с референдумами?
Потому что это очень сложно — в России с 2000-х годов действует такое законодательство, которое фактически не позволяет инициировать референдум на уровне выше местного. И с тех пор власти только ужесточали процедуру. Мы уже упоминали о том, что закон просто не позволяет проводить референдумы по многим вопросам — эти поправки были введены в 2008 году. Кроме того, чтобы провести федеральный референдум нужно собрать инициативную группу, в которую должны входить региональные подгруппы, созданные более чем в половине субъектов страны. И в каждой такой подгруппе должно быть не меньше 100 человек. Организаторы должны собрать в поддержку референдума не меньше двух миллионов подписей. При этом подписи должны распределяться по субъектам равномерно — не более 50 тысяч подписей на субъект. Если проголосует меньше половины зарегистрированных избирателей, голосование признают несостоявшимся.
На уровне субъектов все несколько проще, но тоже сложно. Конкретные требования устанавливаются законами субъектов. В поддержку референдума нужно собрать до двух процентов от числа избирателей. В случае Санкт-Петербурга это 76 тысяч человек.