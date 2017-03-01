Вопрос о передаче Исаакиевского собора хотят решить на референдуме. В России бывают референдумы? Они работают?

Референдум — одна из форм волеизъявления народа в демократических государствах. На референдум выносятся конкретный вопрос или вопросы. Избиратели отвечают «да» или «нет». Процесс очень похож на обычные выборы. Люди идут на избирательные участки, заполняют бюллетени и опускают их в урны. После этого избирательные комиссии подсчитывают результаты.

Право на референдум закреплено в Конституции: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

Референдумы могут проводиться на разных уровнях. По всей стране, по субъекту (как в случае с Санкт-Петербургом) и на местном уровне — в городе, поселке или деревне.