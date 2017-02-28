Подана заявка на референдум о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ

В избирательную комиссию Санкт-Петербурга подана заявка о проведении городского референдума по поводу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови.

Заявку подала инициативная группа из 22 человек, в числе которых шесть депутатов городского Заксобрания. Они предложили вынести на голосование следующий вопрос:

«Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

В течение 15 дней комиссия должна принять решение, отвечает ли заявка требованиям закона. Если требования соблюдены, заявку передадут в Заксобрание, которое примет решение о регистрации инициативной группы.

Такая группа затем должна будет собрать в поддержку проведения референдума подписи двух процентов зарегистрированных избирателей, то есть чуть более 76 тысяч жителей города.