Подана заявка на референдум о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ

Интерфакс
11:34, 28 февраля 2017
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В избирательную комиссию Санкт-Петербурга подана заявка о проведении городского референдума по поводу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови.

Заявку подала инициативная группа из 22 человек, в числе которых шесть депутатов городского Заксобрания. Они предложили вынести на голосование следующий вопрос:

«Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

В течение 15 дней комиссия должна принять решение, отвечает ли заявка требованиям закона. Если требования соблюдены, заявку передадут в Заксобрание, которое примет решение о регистрации инициативной группы.

Такая группа затем должна будет собрать в поддержку проведения референдума подписи двух процентов зарегистрированных избирателей, то есть чуть более 76 тысяч жителей города.

В январе 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Сообщалось, что это было сделано по просьбе Патриарха Московского и всей Руси Кирилла.
Вопрос о передаче церкви Петропавловского собора и Спаса на крови властями города пока не рассматривался.
Решение о передаче Исаакиевского собора церкви привело к массовым протестам жителей Петербурга и представителей музейного сообщества. Они настаивали на том, что Исаакиевский собор долгое время был успешным музеем, которым церковь не сможет эффективно управлять.
После этого представитель Кремля рассказал крупнейшими российским СМИ, что решение о передаче собора не согласовывалось с президентом России Владимиром Путиным. В администрации президента предположили, что теперь может быть создана схема для совместного использования собора.

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