ЦИК одобрил формулировки вопросов по пенсионному референдуму
ЦИК РФ признал соответствующими законодательству формулировки вопросов трех инициативных групп, предлагающих провести референдум о повышении пенсионного возраста.
Одна из инициативных групп зарегистрирована в Москве кандидатом в мэры от «Справедливой России» Ильей Свиридовым, вторая — в Алтайском крае местным отделением КПРФ, третья — в Подмосковье Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями.
Право провести референдум получит та инициативная группа, которая первой зарегистрирует 43 региональных отделения. После этого активистам надо будет собрать 2 миллиона подписей в поддержку референдума (не более 50 тысяч в одном регионе).
Решение властей повысить пенсионный возраст, по данным опросов, не поддерживает 89% населения России.
Последний раз всероссийский референдум проводился в 1993 году.