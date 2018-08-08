ЦИК одобрил формулировки вопросов по пенсионному референдуму

ЦИК РФ признал соответствующими законодательству формулировки вопросов трех инициативных групп, предлагающих провести референдум о повышении пенсионного возраста.

Одна из инициативных групп зарегистрирована в Москве кандидатом в мэры от «Справедливой России» Ильей Свиридовым, вторая — в Алтайском крае местным отделением КПРФ, третья — в Подмосковье Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Право провести референдум получит та инициативная группа, которая первой зарегистрирует 43 региональных отделения. После этого активистам надо будет собрать 2 миллиона подписей в поддержку референдума (не более 50 тысяч в одном регионе).