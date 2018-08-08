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ЦИК одобрил формулировки вопросов по пенсионному референдуму

ТАСС
09:07, 8 августа 2018

ЦИК РФ признал соответствующими законодательству формулировки вопросов трех инициативных групп, предлагающих провести референдум о повышении пенсионного возраста.

Одна из инициативных групп зарегистрирована в Москве кандидатом в мэры от «Справедливой России» Ильей Свиридовым, вторая — в Алтайском крае местным отделением КПРФ, третья — в Подмосковье Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями. 

Право провести референдум получит та инициативная группа, которая первой зарегистрирует 43 региональных отделения. После этого активистам надо будет собрать 2 миллиона подписей в поддержку референдума (не более 50 тысяч в одном регионе).

Решение властей повысить пенсионный возраст, по данным опросов, не поддерживает 89% населения России.
Последний раз всероссийский референдум проводился в 1993 году.

Россияне против пенсионной реформы

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