«Мы покажем им, что такое власть народа». По всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Большинство митингов 28 июля организовала КПРФ

Почти все они были согласованы и прошли без задержаний. В Москве акция состоялась на проспекте Сахарова, где собрались от 6,5 тысяч (данные МВД), до 100 тысяч человек — столько насчитали коммунисты. «Белый счетчик» сообщил о 12 тысячах участников.

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявил со сцены, что протестующие «в любом случае свалят »: «Сегодня народ понимает, кто их обобрал и что делает эта власть. Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и она сказала „нет“».

Кроме Зюганова на митинге выступили кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин, кандидат в губернаторы Московской области Константин Черемисов, депутаты Госдумы Валерий Рашкин, Владимир Родин и Сергей Шаргунов, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, представители профсоюзов и рабочие.

Водитель трамвая из Москвы сказал со сцены: «Правительство не способно провести [пенсионную] реформу. А люди будут вынуждены воровать, побираться. Это называется власть? Мы против! Если власть сейчас нас не услышит, то осенью мы выйдем на забастовку, мы покажем им, что такое власть народа, что с нами надо считаться!» За ним выступила штукатур-маляр: «Я представляю женщин, которые трудятся в тяжелых условиях по 12 часов в день: строителей, штукатуров-маляров, плиточниц, доярок, скотниц, комбайнерш. Да, у нас есть такие профессии, правительство Дмитрия Медведева, видимо, об этом не знает, потому что оно окружено молодыми моделями и актрисами. Их пенсионная реформа загонит нас сразу в загробный мир!»

Сергей Удальцов отметил, что на проспекте Сахарова людей собралось больше, чем на Болотной площади в 2012 году, «но без всяких либералов», и назвал присутствующих «главными защитниками русского народа». Он также предложил провести и пригрозил — если реформа не будет остановлена — организовать «марш миллионов».

Московская акция продлилась примерно два часа и прошла без задержаний. В этот же день был запланирован еще один митинг против пенсионной реформы — его собирались провести в парке Сокольники, но на него никто не пришел.

Митинги прошли в десятках российских городов

О количестве участников акций по всей России отчитывались региональные отделения КПРФ. По их данным, в центре Екатеринбурга протестовали 10 тысяч человек (около шести тысяч — по данным местных СМИ), во Владивостоке и Краснодаре — около трех тысяч, в Омске — около двух, в Хабаровске и Санкт-Петербурге — больше тысячи человек.

Сотни людей пришли на акции в Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Ставрополе, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Новочеркасске, Воронеже, Казани, Курске, Томске, Брянске и других городах России.

Митингующие против повышения пенсионного возраста на площади Ленина в Ростове-на-Дону, 28 июля 2018 года Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Люди выходили на митинги с плакатами: «Пенсионная реформа — геноцид», «Хотим дожить до пенсии», «55 лет — и не минутой больше», «Вы лишаете нас пенсии — мы лишим вас власти», «Пенсия для живых», «Мы не хотим умереть на работе». Многие держали в руках портреты депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской — она единственная из фракции проголосовала против повышения пенсионного возраста.

Акции протеста проигнорировало государственное телевидение. Репортажи о них не показал ни один государственный телеканал. Информационные агентства в своих сообщениях избегали употребления слова «реформа» и меняли его на «изменения пенсионного законодательства» или просто — на «пенсионные изменения».

29 июля в Москве состоялся еще один митинг. Его организаторов задержали

Второй за выходные митинг на проспекте Сахарова организовала Либертарианская партия, выступающая против любых видов пенсионного обеспечения. По данным МВД, на протестную акции пришли 2,5 тысяч человек, по информации волонтерского движения «Белый счетчик» — более шести тысяч.

На митинг пришел Алексей Навальный, но выступать он не стал. Перед протестующими выступил лидер Либертарианский партии Сергей Бойко: кроме пенсионной реформы он также раскритиковал увеличение пошлин на товары в зарубежных интернет-магазинах и призвал бороться с номенклатурой. Также со сцены к собравшимся обратился автор петиции против пенсионной реформы, собравшей почти три миллиона подписей, член совета «Конфедерации труда России» Павел Кудюкин — он отметил, что реформа создала консенсус между разными оппозиционными политическими силами.

После окончания акции на выходе с проспекта Сахарова были задержаны председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов и ведущий митинга Михаил Чичков. Их доставили в ОВД «Красносельское».

Сидим в автозаке в хорошей кампании. pic.twitter.com/ueAM9ArprX — Сергей Бойко (@dsboiko) July 29, 2018

Кроме Москвы митинги против пенсионной реформы и повышения НДС прошли в гайд-парках в Ярославле, Кемерово и Рыбинске. Утром 29 июля в Кемерово у подъезда своего дома был задержан организатор акции Либертарианской партии Владимир Казанцев. Его обвинили в нарушении правил подачи уведомления о проведении массового мероприятия.