СК проверит директора Пулковской обсерватории. Он разрешил строительство в защитной зоне
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу проверяет законность действий директора Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО) РАН Назара Ихсанова.
Причиной проверки, сообщили представители ГСУ Следственного комитета по региона, стало разрешение на строительство в защитной зоне обсерватории, выданное Ихсановым.
Пресс-служба Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) ранее заявило, что руководство обсерватории не направляло обращений в установленном порядке для разрешения строительства в защитной парковой зоне.
В трехкилометровой защитной зоне Пулковской обсерватории планируется построить жилой комплекс «Планетоград» с объектами инфраструктуры. В «Планетограде» будет около 1,5 миллиона квадратных метров жилья и около 277 тысяч квадратных метров коммерческих площадей.
Проект застройки защитной зоны Пулковской обсерватории был одобрен в апреле 2014 года советом по инвестициям при губернаторе Петербурга. Строительство планируется завершить к 2023 году.
Назар Ихсанов занял пост руководителя Пулковской обсерватории в середине 2016 года, победив на выборах. Предыдущее руководство Пулковской обсерватории выступало против массового жилищного строительства в защитной зоне.
В феврале 2017 года члены профсоюза Пулковской обсерватории выразили вотум недоверия Ихсанову. За вотум проголосовали 127 сотрудников из 320. Одной из причин, по которым сотрудники решили выразить недоверие директору, стало одобрение им проекта застройки защитной зоны обсерватории.
Ихсанов, в свою очередь, 27 февраля сообщил в интервью «Фонтанке», что считает нецелесообразным продолжение наблюдений в Санкт-Петербурге. По предложенной им концепции, Пулковская обсерватория должна стать штаб-квартирой, а наблюдения нужно вести на внешних базах, в том числе из космоса. «Даже если мы полностью запретим застройку в прилегающей трехкилометровой зоне, астроклимат в обсерватории все равно продолжит ухудшаться», — подчеркнул он.
План застройки территории вокруг Пулковской обсерватории, наряду с передачей Исаакиевского собора РПЦ и слиянием Российской Национальной и Российской Государственной библиотек, должен стать одной из тем марша «В защиту Санкт-Петербурга», назначенного на 19 марта.
Пулковская обсерватория была открыта в августе 1839 года. В настоящий момент она является основной астрономической обсерваторией Российской академии наук.