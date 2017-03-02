СК проверит директора Пулковской обсерватории. Он разрешил строительство в защитной зоне

Пресс-служба Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) ранее заявило, что руководство обсерватории не направляло обращений в установленном порядке для разрешения строительства в защитной парковой зоне.

Причиной проверки, сообщили представители ГСУ Следственного комитета по региона, стало разрешение на строительство в защитной зоне обсерватории, выданное Ихсановым.

В трехкилометровой защитной зоне Пулковской обсерватории планируется построить жилой комплекс «Планетоград» с объектами инфраструктуры. В «Планетограде» будет около 1,5 миллиона квадратных метров жилья и около 277 тысяч квадратных метров коммерческих площадей.

Проект застройки защитной зоны Пулковской обсерватории был одобрен в апреле 2014 года советом по инвестициям при губернаторе Петербурга. Строительство планируется завершить к 2023 году.

Назар Ихсанов занял пост руководителя Пулковской обсерватории в середине 2016 года, победив на выборах. Предыдущее руководство Пулковской обсерватории выступало против массового жилищного строительства в защитной зоне.

В феврале 2017 года члены профсоюза Пулковской обсерватории в ыразили вотум недоверия Ихсанову. За вотум проголосовали 127 сотрудников из 320. Одной из причин, по которым сотрудники решили выразить недоверие директору, стало одобрение им проекта застройки защитной зоны обсерватории.

Ихсанов, в свою очередь, 27 февраля сообщил в интервью «Фонтанке» , что считает нецелесообразным продолжение наблюдений в Санкт-Петербурге. По предложенной им концепции, Пулковская обсерватория должна стать штаб-квартирой, а наблюдения нужно вести на внешних базах, в том числе из космоса. «Даже если мы полностью запретим застройку в прилегающей трехкилометровой зоне, астроклимат в обсерватории все равно продолжит ухудшаться», — подчеркнул он.

План застройки территории вокруг Пулковской обсерватории, наряду с передачей Исаакиевского собора РПЦ и слиянием Российской Национальной и Российской Государственной библиотек, должен стать одной из тем марша «В защиту Санкт-Петербурга», назначенного на 19 марта.

Пулковская обсерватория была открыта в августе 1839 года. В настоящий момент она является основной астрономической обсерваторией Российской академии наук.