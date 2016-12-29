За что мы ненавидим 2016 год

Скажем прямо, 2016 год был ужасным. Умирали великие люди, террористы атаковали Европу и США, гражданская война в Сирии так и не закончилась, Россия оказалась замешана в самом громком допинговом скандале и едва не пропустила Олимпиаду. Мы составили честный список того, за что мы ненавидим уходящий год. Все плохое в него не влезло — получилось бы слишком длинно.

За то, что ушли великие

За то, что во всем мире опять были теракты

22 марта 2016 года террористы атаковали Брюссель: сначала двое смертников подорвались в аэропорту, спустя час террорист взорвался в поезде на центральной станции метро. Погибли 38 человек, ранения получили более 340 человек. В июне теракт произошел в стамбульском аэропорту; в результате стрельбы и взрывов погибли 45 человек; порядка 240 человек были ранены.

В том же месяце исламист пришел в гей-клуб в Орландо и застрелил 50 человек. 14 июля, в День взятия Бастилии, террорист на грузовике въехал на заполненную людьми набережную в Ницце и задавил 86 человек. В декабре похожий теракт случился в Берлине: там под колесами грузовика, въехавшего на рождественскую ярмарку, погибли 12 человек.

Грузовик, протаранивший толпу на набережной в Ницце. Погибли 86 человек. 14 июля 2016-го Фото: Sasha Goldsmith / AP / Scanpix / LETA

Все эти теракты связаны с «Исламским государством», но мирных и беззащитных жителей атаковало не только ИГ. Даже в неполном списке терактов по миру — несколько десятков нападений, при которых погибли не менее 1357 человек, а ранены не менее трех тысяч.

Сколько людей погибли от ИГ в Сирии, неизвестно. Судя по данным некоммерческих организаций, которые мониторят ситуацию, это как минимум сотни человек (но данные, во-первых, неточные, во-вторых, в случае с сирийским конфликтом нет непредвзятых источников).

За то, что сирийская война не закончилась, а боевики разрушили Пальмиру

Война всех со всеми на Ближнем Востоке — вместе с сопутствующими взаимными обвинениями в преступлениях — продолжается. Вмешательство международной коалиции и России к завершению конфликта в Сирии не привело; сколько он еще будет продолжаться, неизвестно. Число жертв войны постоянно растет (среди российских военнослужащих тоже, причем их гибель часто пытаются скрыть), и нет причин думать, что в ближайшее время обстановка изменится.

Безусловный плюс международного вмешательства в Сирию в том, что «Исламское государство» теряет территории. В конце марта сирийские войска при поддержке России и ливанской «Хизбаллы» отбили у ИГ Пальмиру, где террористы провели девять месяцев. После освобождения древнего города мир узнал, что многие важные памятники архитектуры, простоявшие века, разрушены. Террористы взорвали не только храм Баал-Шамин, один из самых значимых памятников поздней античности, но и уничтожили храм Бэла, а также знаменитую триумфальную арку. Что еще хуже, в декабре боевики «Исламского государства», несмотря на российские авиаудары, опять вошли в Пальмиру.

За то, что в России при страшных обстоятельствах умирали люди

В конце февраля в результате серии взрывов на шахте «Северная» в Воркуте погибли 36 человек; в марте произошла авиакатастрофа в Ростове-на-Дону — погибли 62 человека; в июне 14 школьников утонули на Сямозере; в декабре 77 человек в Иркутской области умерли от отравления «Боярышником»; тогда же упал в Черное море самолет Ту-154, который вез основной состав Ансамбля песни и пляски имени Александрова в Сирию, — погибли 92 человека.

Поисковая операция в Черном море после авиакатастрофы Ту-154. Сочи, 27 декабря 2016-го Фото: пресс-служба МЧС России / ТАСС / Scanpix / LETA

За то, что россиян не пускали на Олимпиаду

Допинговый скандал в России — событие, важное не только в спортивном мире. Формально эта история началась еще в 2014 году, когда немецкий журналист занялся проблемой употребления допинга российскими спортсменами, но широкий мировой резонанс случился только в 2016-м — после выхода первой части доклада правоведа Ричарда Макларена, который работал по заданию Всемирного антидопингового агентства.

Макларен считает, что в России действует государственная допинговая программа, в которой замешаны буквально все — от первых лиц Министерства спорта до ФСБ. Ни о какой независимости российских борцов с допингом речи не идет, напротив, они участвовали в подмене и сокрытии проб.

Масштаб злоупотреблений был настолько велик, что после выхода доклада обсуждался запрет на участие в летних Олимпийских играх всей сборной России. В итоге часть спортсменов все же допустили (и выступили они в Рио если не блестяще, то очень хорошо) — однако, скажем, вся сборная по легкой атлетике главные соревнования четырех лет пропустила.

В декабре вышла вторая часть доклада Макларена, где свидетельств против российских спортсменов и чиновников еще больше. Когда Россия сможет избавиться от подозрений, сказать невозможно.

За то, что мировая политика стала опасно непредсказуемой, а к власти приходят популисты

Когда в середине 2015 года Хиллари Клинтон объявила о выдвижении в президенты, почти все были уверены, что дело сделано — она станет первой в истории США женщиной, занявшей главный пост в стране. Когда в президенты выдвинулся эксцентричный бизнесмен Дональд Трамп, напротив, никто не мог поверить, что он пройдет даже процедуру праймериз Республиканской партии. Тем не менее именно Дональд Трамп в ноябре выиграл выборы президента США, хотя участники штаба Хиллари Клинтон до последнего рассчитывали, что обойдется.

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку после «Брекзита». Лондон, 13 июля 2016-го Фото: Stefan Wermuth / Reuters / Scanpix / LETA

Аналогичным образом мало кто предполагал, что граждане Великобритании всерьез проголосуют за выход из Европейского союза. Однако на референдуме в июне больше половины жителей выступили за «Брекзит», спровоцировав полноценный политический кризис как в самой Великобритании, так и в ЕС. Заодно результаты плебисцита показали, как евроскептики набирают силу внутри самого Евросоюза.

В Германии новая (консервативная и евроскептическая) партия «Альтернатива для Германии» обошла на местных выборах Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и становится все более влиятельной политической силой. В Австрии на президентских выборах едва не победил кандидат от ультраправой партии Норберт Хофер. В Италии Джузеппе Грилло — бывшему комику, политику, выступающему за выход из ЕС — удалось остановить конституционную реформу. Во Франции, судя по опросам, во второй тур выборов президента в 2017 году почти наверняка выйдет лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.