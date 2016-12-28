27 декабря от сердечного приступа умерла актриса и писательница Кэрри Фишер — исполнительница роли принцессы Леи Органы в киноэпопее Джорджа Лукаса «Звездные войны». Фишер было 60 лет. «Медуза» вспоминает основные этапы ее творческой биографии, которая, вопреки распространенному заблуждению, выходит далеко за рамки вселенной Лукаса.

Промо-фотография к фильму «Звездные войны», который позже переименовали в «Эпизод IV: Новая надежда» Фото: Lucasfilm / Everett Collection / Vida Press

Первая часть эпопеи «Звездные войны» вышла в 1977 году. Для 21-летней Кэрри Фишер роль принцессы Леи в картине Джорджа Лукаса стала второй работой в кино. Из-за съемок в своем первом фильме — романтической комедии 1975 года «Шампунь» — Фишер бросила школу; из-за первого фильма саги Лукаса не смогла доучиться в колледже.

Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», 1977 год Фото: Photos 12 / Alamy / Vida Press

По воспоминаниям Кэрри Фишер, сценарий «Звездных войн» показался ей блестящим, но ни она, ни ее коллеги по съемочной площадке не подозревали, что фильм станет успешным. Она вспоминала также, что близко общаться актеры начали не во время работы над фильмом, а после того, как к саге пришла популярность.

Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар», 1980 год Фото: Lucasfilm / 20th Century Fox / REX / Vida Press

Несмотря на заявления об отсутствии близких отношений на съемках, в ноябре 2016 года Фишер призналась в интервью журналу People, что во время работы над «Новой надеждой» в 1976-м у нее случился роман с Харрисоном Фордом — исполнителем роли контрабандиста Хана Соло. «Все было очень стремительно — вспоминала актриса. — Всю рабочую неделю мы были Ханом и Леей, а по выходным — Кэрри и Харрисоном». Роман длился три месяца, и оба актера держали его в секрете на протяжении 40 лет.

Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», 1983 год Фото: Everett Collection / Vida Press

Знаменитый «металлический бикини» — костюм принцессы Леи, пленницы межпланетного слизня-мафиози Джабба Хатта — стал одним из самых узнаваемых образов классической вселенной Джорджа Лукаса вместе с доспехами имперского штурмовика или Дарта Вейдера. В фильме этому наряду уделена всего пара эпизодов, но вопросы о нем преследовали Фишер на протяжении всей ее последующей карьеры. В последние годы его часто критиковали как элемент сексуальной эксплуатации. Сама Кэрри Фишер признавалась, что костюм ей совсем не понравился — зато негативные эмоции, накопившиеся во время съемки, помогли сделать более впечатляющей ее месть Джаббе.

На съемках телепередачи о «Звездных войнах» в 1978 году Фото: George Brich / AP / Scanpix / LETA

После успеха «Звездных войн» Кэрри Фишер много и успешно снималась в Голливуде и на американском телевидении, а также играла на Бродвее. Самыми заметными ее работами стали роли в фильме «Ханна и ее сестры» Вуди Аллена, «Братьях Блюз» Джона Ландиса, «Когда Гарри встретил Салли» Роба Райнера и «Предместье» Джо Данте.

Кэрри Фишер в роли «Таинственной женщины» в фильме «Братья Блюз». 1980 год Фото: Universal / Everett Collection / Vida Press

В 1987 году вышла первая книга Фишер — частично автобиографический роман «Открытки с края света». В нем описывались, в частности, наркозависимость Фишер и ее отношения с матерью — голливудской актрисой Дебби Рейнольдс. Книга стала бестселлером, она удостоилась премии Лос-Анджелесского ПЕН-клуба за лучший дебютный роман, а в 1990-м по ней вышел одноименный фильм с Мэрил Стрип и Ширли Маклейн. Сценарий к фильму тоже написала Фишер; он номинировался на премию BAFTA.

Кэрри Фишер с матерью — актрисой Дебби Рейнольдс. 2010 год Фото: Kevin Scanlon / The New York Times / Scanpix / LETA

В 1990-х годах писательскую и актерскую деятельность она совмещала с работой «сценарного доктора» — человека, который специализируется на докрутке уже написанных киносценариев. Этой подработке Фишер посвятила почти 15 лет, помогая в работе над фильмами Стивена Спилберга, Ричарда Доннера, Джона Мактирнена и других. Джордж Лукас привлекал Фишер к работе над сценариями новых фильмов про Индиану Джонса, а также к трилогии-приквелу «Звездных войн».

Кэрри Фишер в собственном моноспектакле Wishful Drinking. Чикаго, 2011 год Фото: Michael Roman / WireImage / Getty Images

Еще одна важная книга Кэрри Фишер — автобиография Wishful Drinking (можно примерно перевести как «Утешение выпивкой»). Книга вышла в 2008 году, а вскоре Фишер положила ее в основу моноспектакля, который успешно шел на Бродвее. В 2010-м канал HBO снял об этом спектакле одноименный документальный фильм.

Кэрри Фишер в роли самой себя в сериале «Теория большого взрыва». Фото: Robert Voets / CBS / Getty Images

Кэрри Фишер никогда не стеснялась того, что большинство людей по всему миру знают ее как принцессу Лею — она часто общалась с поклонниками, щедро раздавала интервью (причем на протяжении 40 лет эти интервью оставались и откровенными, и остроумными) и снималась в бесконечных «специальных сериях» различных передач, призванных порадовать многочисленных фанатов «Звездных войн».

Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы». 2015 год Фото: Photos 12 / Alamy / Vida Press

В 2015 году Фишер вместе с большинством участников актерского состава классической трилогии Джорджа Лукаса снялась в продолжении киноэпопеи, права на которую купила студия Уолта Диснея. Последней работой Фишер в кино стали съемки в следующей части саги. Восьмой эпизод «Звездных войн» должен выйти в декабре 2017-го.