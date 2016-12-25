Муж Елизаветы Глинки подтвердил сообщения о ее гибели

Муж Елизаветы Глинки Глеб Глинка подтвердил информацию о ее гибели при крушении самолета Ту-154 в Черном море. Об этом сообщает «Сноб».

Как уточняет издание, Глеб Глинка утвердительно ответил на вопрос, находилась ли Елизавета Глинка на борту самолета в момент крушения.