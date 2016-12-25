Муж Елизаветы Глинки подтвердил сообщения о ее гибели
09:01, 25 декабря 2016
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Муж Елизаветы Глинки Глеб Глинка подтвердил информацию о ее гибели при крушении самолета Ту-154 в Черном море. Об этом сообщает «Сноб».
Как уточняет издание, Глеб Глинка утвердительно ответил на вопрос, находилась ли Елизавета Глинка на борту самолета в момент крушения.
Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, была на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося утром 25 декабря в Черном море. Всего в самолете, по данным Минобороны, находились 92 человека; по предварительным данным, никто из них не выжил.
Самолет летел в Сирию, большинство пассажиров были участники ансамбля песни и пляски имени Александрова. По сообщению Минобороны, они должны были выступить перед российскими военными на базе Хмеймим; сотрудник ансамбля рассказал «Медузе», что планировалось выступление в городе Алеппо.