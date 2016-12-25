Совет по правам человека опубликовал некролог Елизавете Глинке

Совет по правам человека при президенте РФ опубликовал некролог исполнительному директору фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза. По сообщению Минобороны РФ, она находилась на борту самолета Ту-154, утром 25 декабря разбившегося в Черном море.

Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели https://t.co/vHdRcQZyKT pic.twitter.com/2oRW8DrSLH — СПЧ (@presidentsovet) December 25, 2016

В некрологе, подписанном главой совета Михаилом Федотовым, сказано, что Глинка собиралась лететь в Сирию, чтобы «отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии».

«Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют», — сказано в заявлении СПЧ.

На момент публикации новости сайт СПЧ не открывался.