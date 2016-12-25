Совет по правам человека опубликовал некролог Елизавете Глинке
Совет по правам человека при президенте РФ опубликовал некролог исполнительному директору фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза. По сообщению Минобороны РФ, она находилась на борту самолета Ту-154, утром 25 декабря разбившегося в Черном море.
Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели https://t.co/vHdRcQZyKT pic.twitter.com/2oRW8DrSLH— СПЧ (@presidentsovet) December 25, 2016
В некрологе, подписанном главой совета Михаилом Федотовым, сказано, что Глинка собиралась лететь в Сирию, чтобы «отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии».
«Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют», — сказано в заявлении СПЧ.
На момент публикации новости сайт СПЧ не открывался.
Это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы. Это она вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, стараясь выслушать всех, кто в этом нуждался, помочь всем. Это она буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам. Это она собирала по московским аптекам специальные средства, которые помогли украинской летчице Надежде Савченко сохранить жизнь во время ее длительной голодовки. Спасать жизнь других — это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии…