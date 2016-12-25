Самолет Минобороны с артистами и тележурналистами разбился на пути в Сирию. Главное Погибли 92 человека

Утром 25 декабря сразу после взлета из аэропорта Адлера в Черном море разбился Ту-154 российского Минобороны. На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. «Медуза» рассказывает главное о том, что известно про катастрофу.

Самолет Ту-154 (бортовой номер RA-85572) с артистами на борту вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1:38 в ночь на 25 декабря. Он приземлился в Сочи для дозаправки — и в 5:20 по Москве вновь поднялся в воздух. Через 20 минут борт пропал с радаров во время набора высоты; позднее стало известно, что он упал на седьмой минуте полета. Спасатели нашли обломки самолета в полутора километрах от берега на глубине 50-70 метров. При этом сообщается о значительном разбросе поля обломков: по данным источника «Интерфакса», масляное пятно и тела погибших обнаружены в 6-8 километрах от берега, некоторые личные вещи находившихся на борту — в 14 километрах.

Причины катастрофы пока неизвестны. Судя по опубликованной записи переговоров с диспетчером, у экипажа не возникло никаких проблем перед взлетом в Сочи. При этом, как сообщает «Лайф», Ту-154 должен был дозаправляться в Моздоке, но выбрал другой аэродром из-за плохих погодных условий. Погода в Сочи была хорошей, уточнили в Росгидромете. Источники «Интерфакса» предположили, что на борту могла произойти критическая техническая неисправность, хотя ошибка пилотирования также не исключается. На момент публикации заметки бортовые самописцы Ту-154 обнаружены не были.

На борту находился ансамбль песни и пляски Минобороны имени Александрова: 68 артистов летели на новогодний концерт, который должен был пройти на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали тележурналисты Первого канала, НТВ и «Звезды», по три человека в каждой съемочной группе (подробнее читайте тут). В списке пассажиров также врач и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза); на момент публикации материала не было известно, находилась ли она в самолете, по одной из версий Глинка долетела на нем только до Сочи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полета, начались допросы руководителей полета и сбор документации разбившегося борта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин в постоянном режиме получает доклады министра обороны Сергея Шойгу. Сам Путин пока не выступал с заявлением в связи с катастрофой.

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