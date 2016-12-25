Минобороны опубликовало список пассажиров Ту-154. В нем указана Елизавета Глинка
Министерство обороны России опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154. В списке 84 человека, в том числе Елизавета Глинка (Доктор Лиза). При этом ранее сообщалось, что Глинка могла следовать этим бортом только до Сочи, а потом решила не лететь в Сирию.
На борту также находились 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, восемь военнослужащих, двое гражданских служащих, девять журналистов и восемь членов экипажа. Всего в списке 92 имени.
Ту-154 российского Минобороны разбился в Черном море сразу после вылета из Сочи, где он дозаправился на пути в Сирию. На борту находились артисты и журналисты, которые летели на новогодний концерт на базе Хмеймим.
Причины катастрофы неизвестны. В числе возможных версий называют техническую неисправность, ошибку пилотов и столкновение с птицами.