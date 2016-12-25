Минобороны опубликовало список пассажиров Ту-154. В нем указана Елизавета Глинка

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154. В списке 84 человека, в том числе Елизавета Глинка (Доктор Лиза). При этом ранее сообщалось, что Глинка могла следовать этим бортом только до Сочи, а потом решила не лететь в Сирию.

На борту также находились 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, восемь военнослужащих, двое гражданских служащих, девять журналистов и восемь членов экипажа. Всего в списке 92 имени.