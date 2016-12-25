Основной состав ансамбля имени Александрова погиб в авиакатастрофе. Чем знаменит этот коллектив?

25 декабря в Черном море разбился Ту-154 российского министерства обороны. На борту находились 92 человека, среди них — 64 артиста ансамбля песни и пляски Минобороны имени Александрова, это основной состав коллектива. Выжить никому не удалось. Артисты летели на новогодний концерт, который должен был пройти в сирийском Алеппо. «Медуза» вспоминает историю коллектива, который почти за 90-летнюю историю стал одним из самых ярких символов СССР, а затем и России.

Первое выступление ансамбля — тогда в его состав входили всего восемь певцов, два танцора, баянист и чтец — состоялось в октябре 1928 года в Центральном доме Красной Армии. Через несколько месяцев коллектив под управлением композитора (он дослужится да звания генерал-майора) Александра Александрова получил название Ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной Армии имени Михаила Фрунзе. Александров, организовавший свой ансамбль для популяризации песен о Красной Армии, вывел отечественное хоровое пение на мировой уровень.

В 1935-м штат ансамбля насчитывал уже 135 человек, еще через два года — 274. В то же время коллектив получил свой первый Орден Красного Знамени — за исключительные заслуги в культурной деятельности (второй будет в конце 1940-х). Они активно гастролировали: за первые десять лет своего существования ансамбль объездил с концертами весь Союз, а также Чехословакию, Монголию, Финляндию, Польшу. В 1937-м завоевал Гран-при на Всемирной выставке в Париже.

Летом 1941 года одна из групп ансамбля, уезжая на фронт с Белорусского вокзала (в военные годы они дали более полутора тысяч концертов в действующей армии), впервые исполнила песню «Священная война». Ее, как и некоторые другие известные военные песни («В поход! В поход!», «Несокрушимая и легендарная»), написал сам Александр Александров. Он также автор музыки гимна Советского Союза (с 2000-го — гимн Российской Федерации, с новыми словами от того же автора — Сергея Михалкова). Ансамбль участвовал в записи самой современной версии гимна в 2013 году.

Ансамбль имени Александрова — Священная война alexandrovci

В конце 1940-х ансамблю присвоили имя основателя; сам Александров умер в 1946-м от инфаркта во время европейского турне. В 1960-70-е записи коллектива выходили рекордными тиражами и не раз становились лучшими пластинками года в СССР. В конце 1970-х ансамбль получил наивысшую советскую профессиональную аттестацию и стал «академическим».

Современный состав Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова насчитывал 186 человек, среди которых — девять солистов, мужской хор (64 человека), оркестр (38 человек), смешанная танцевальная группа (35 человек). Ансамбль регулярно давал концерты в военных округах, частях и подразделения Российской Армии, часто выезжал в районы боевых действий — Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чечню. Ансамбль объездил с гастролями всю Россию и более 70-ти стран.

В 2004-м ансамбль выступил в Ватикане. На праздновании 26-й годовщины восшествия папы Иоанна Павла II на престол исполнили песни «Калинка», «Соловьи» и «Смуглянка». В 2007-м состоялся первый в истории концерт российского ансамбля в штаб-квартире НАТО. «Александровцы» исполнили перед сотрудниками аппарата альянса, журналистами и дипломатами «Священную войну».

Ансамбль имени Александрова — Смуглянка. Солисты Евгений Булочников и Виктор Санин (есть в списке людей, находившихся на борту Ту-154) DjukiNew1957

В апреле 2016-го художественным руководителем ансамбля назначен Валерий Халилов. Главный военный дирижер России был также музыкальным руководителем международных военно-музыкальных фестивалей: «Спасская башня», «Амурские волны», «Марш столетия» и других. В списке погибших пассажиров есть и его фамилия.

Внук основателя ансамбля Евгений Александров рассказал «Медузе», что коллектив должен был поддержать российских солдат в Сирии, артисты собирались исполнить классические произведения, в том числе «Священную войну». «Это жуткое горе. Погиб весь цвет ансамбля. Все лучшие солисты, весь хор. Дед говорил: „Нет хора — нет ансамбля“. Столько же артистов осталось в Москве, но погибли лучшие. Много летали, по всему свету, а разбились в России», — сказал «Медузе» Александров.