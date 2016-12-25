Ансамбль Александрова собирался выступить в Алеппо
Meduza
08:43, 25 декабря 2016
Требует подтверждения
Ансамбль песни и пляски имени Александрова, участники которого находились на борту разбившегося в Черном море Ту-154, собирался выступить в Алеппо, занятом сирийскими войсками в декабре. Об этом рассказал «Медузе» сотрудник коллектива.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ансамбль должен был выступить с концертом в честь Нового года перед российскими военными на авиабазе Хмеймим.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, выполнявший рейс с подмосковного аэродрома Чкаловский в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека; по предварительным данным, никто из них не выжил.
Большинство пассажиров были участниками ансамбля песни и пляски имени Александрова. На борту также находились члены съемочных групп Первого канала, НТВ и «Звезды». Минобороны также сообщило, что в самолете была исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
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Поправки. Первоначально в новости было сказано, что на борту разбившегося Ту-154 находились 94 человека. На самом деле, по данным Минобороны, в самолете были 92 человека. Приносим свои извинения.