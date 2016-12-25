Ансамбль Александрова собирался выступить в Алеппо

Ансамбль песни и пляски имени Александрова, участники которого находились на борту разбившегося в Черном море Ту-154, собирался выступить в Алеппо, занятом сирийскими войсками в декабре. Об этом рассказал «Медузе» сотрудник коллектива.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ансамбль должен был выступить с концертом в честь Нового года перед российскими военными на авиабазе Хмеймим.