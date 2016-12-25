На борту разбившегося Ту-154 были сотрудники Первого канала, НТВ и «Звезды»

Meduza
07:22, 25 декабря 2016

На борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в Черном море утром 25 декабря, находились съемочные группы трех телеканалов — Первого, НТВ и «Звезды».

Пресс-служба Первого канала сообщила, что в самолете находились корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Телеканал НТВ сообщил, что на борту были корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

В пресс-службе «Звезды» сообщили «Медузе», что на борту находились корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, и помощник оператора Валерий Ржевский.

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