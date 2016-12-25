В Черном море найдены обломки пропавшего Ту-154

Все последние новости о самолете Минобороны, который выполнял рейс в Сирию

Источник в экстренных службах заявил «Интерфаксу», что «более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота [с выжившими]».

Фрагменты корпуса самолета найдены на глубине 50-70 метров в полутора километрах от берега. РИА Новости сообщает , что в 5,5 километрах от берега обнаружены вещи, предположительно принадлежавшие пассажирам.

Минобороны РФ сообщило, что в Черном море найдены обломки самолета Ту-154, на котором летели в Сирию артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека, пропал с радаров утром 25 декабря в районе Сочи. На этом самолете артисты ансамбля имени Александрова летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт на авиабазе Хмеймим. На борту также были сотрудники Первого телеканала и «Звезды», а также военнослужащие и члены экипажа.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что, по предварительным данным, «во время набора высоты экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе». Версия ошибки пилотов «не исключается», но считается маловероятной.

В Росгидромете заявили, что в районе аэропорта были хорошие погодные условия.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия» (ст. 351 УК РФ). «Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку», — заявили в ведомстве.