На месте крушения Ту-154 найдены тела погибших
07:08, 25 декабря 2016
Требует подтверждения
В Черном море на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ найдены тела нескольких погибших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Представитель Минобороны Игорь Конашенков подтвердил обнаружение одного тела.
Также найдены документы журналистов Первого канала, пишет ТАСС.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека, пропал с радаров утром 25 декабря в районе Сочи. На этом самолете артисты ансамбля имени Александрова летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт на авиабазе Хмеймим. На борту также находились несколько журналистов, а также военнослужащие и члены экипажа.