На месте крушения Ту-154 найдены тела погибших

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека, пропал с радаров утром 25 декабря в районе Сочи. На этом самолете артисты ансамбля имени Александрова летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт на авиабазе Хмеймим. На борту также находились несколько журналистов, а также военнослужащие и члены экипажа.