«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Прошел год. Что стало с ее участниками? Вот пять (довольно показательных) историй
Год назад в клубе Mutabor (теперь он называется Arma) прошла вечеринка для знаменитостей телеведущей Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked — «почти голый». Фото и видео с нее разошлись по соцсетям, расстроив пропагандистов и прокремлевских активистов, которые начали публично возмущаться и направили жалобы в прокуратуру. Очень быстро власти обнаружили в «голой» вечеринке признаки «пропаганды ЛГБТ», и многие участники мероприятия столкнулись с проблемами: штрафами, арестами, отменами концертов и остановкой коммерческих проектов. Чтобы оправдаться, артисты начали снимать покаянные видео, выступать с «патриотическими» заявлениями или помогать российской армии. К чему это привело? И что происходит с участниками «голой» вечеринки год спустя? Рассказываем на примере пяти историй.
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