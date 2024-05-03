«Почти голая» вечеринка — это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте. Я согласна, что какие-то морально-этические нормы были нарушены. Последствия для участников в каком-то отношении справедливы, но гонения, хейт и доносы — за гранью.

Желания покинуть Россию не было никогда. В день рождения я была в Донбассе, но не стала это афишировать. Донбасс — это не прачечная. Мне было важно поехать без лишних комментариев. Мариуполь не оставляет равнодушным. Уникальное зрелище, как из руин рождается новая жизнь. Ты слышишь войну, она не прекращается там. Я была на линии соприкосновения. Если бы моей целью было необдуманное и без души и сердца переосмысление, я бы этой возможностью воспользовалась еще в январе по примеру коллег.

Комментировать [в инстаграме с призывами к миру], которые были два года назад, уже неактуально — там не было ни разбора, ни понимания, ни знания мало-мальски базовых исторических данных, чтобы провести какой-то анализ. Но смысл остался, я против любой войны. Что касается недавнего — это обычный испуг. Из растерянности, от незнания, от страха я это все удалила, потом вернула.

Видео после «почти голой» вечеринки было искренним, чтобы искренне попросить прощения у аудитории. Хорошо что так случилось. Эта ситуация позволила пересмотреть многие вещи, понять, где перегнули, сделать правильный акцент.

У аудитории однозначно есть запрос на традиционные ценности и есть перспектива [их] популяризировать. Традиционные ценности делятся на множество категорий: любовь, искренность, лояльность, милосердие. Там много граней, которые можно трансформировать в интересный контент.

Алексея Навального никогда не поддерживала. У меня была публикация единожды [когда его отравили], где я желала ему скорейшего выздоровления, но это просто человеческий фактор. И был период, когда не было своего сформированного мнения, я была подвержена общим потокам, но его политика мне никогда не была близка. То, что с ним произошло, с человеческой точки зрения грустно. Грустно, когда родитель уходит рано и дети остаются без отца.

Оказавшись перед Путиным, скажу: «Чем помочь?» К Путину отношусь с симпатией и уважением. Я всегда к нему с симпатией относилась.

Патриотизм — это не только любовь к родине, но и желание ее улучшить и быть чем-то полезным. В сборах для военных участвую, но делала это и до вечеринки. В моем окружении есть люди, которые оказывают поддержку фронту, на их примере начала. Помощь оказывала и буду оказывать дальше.

Это краткий пересказ первого после «почти голой» вечеринки интервью Насти Ивлеевой блогеру Луке Ебкову. Цитаты Ивлеевой приведены почти дословно и незначительно отредактированы для удобства чтения. Полностью интервью можно посмотреть тут.

что происходило после «почти голой» вечеринки

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой

что происходило после «почти голой» вечеринки

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой