Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Поддержать
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
«Я мечтаю о том дне, когда наша страна будет свободна»
Выступления Юлии Навальной — до и после убийства Алексея Навального. Главные цитаты
4 минуты
05:09, 15 марта 2024
Юлия Навальная
продолжает
дело мужа. После убийства Алексея Навального в колонии за полярным кругом Юлия
встретилась
с лидерами ЕС, выступила
в Европарламенте
,
на Мюнхенской конференции
по безопасности,
отклонила
предложение президента США присутствовать на обращении Джо Байдена к конгрессу и
призвала
жителей России принять участие в акции «Полдень против Путина». Юлия Навальная
всегда была рядом
с мужем, хотя и крайне редко выступала публично. «Медуза» собрала главные цитаты из выступлений Юлии Навальной до и после убийства Алексея Навального.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам