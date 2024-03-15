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«Я мечтаю о том дне, когда наша страна будет свободна» Выступления Юлии Навальной — до и после убийства Алексея Навального. Главные цитаты

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Юлия Навальная продолжает дело мужа. После убийства Алексея Навального в колонии за полярным кругом Юлия встретилась с лидерами ЕС, выступила в Европарламенте, на Мюнхенской конференции по безопасности, отклонила предложение президента США присутствовать на обращении Джо Байдена к конгрессу и призвала жителей России принять участие в акции «Полдень против Путина». Юлия Навальная всегда была рядом с мужем, хотя и крайне редко выступала публично. «Медуза» собрала главные цитаты из выступлений Юлии Навальной до и после убийства Алексея Навального.
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