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Юлия Навальная встретилась с лидерами Евросоюза — и призвала усилить санкции против путинских элит
2 минуты
16:46, 20 февраля 2024
Юлия Навальная заявила, что в убийстве ее мужа виноват Владимир Путин. Она пообещала продолжить дело лидера российской оппозиции. 19 февраля Навальная встретилась в Брюсселе с руководством Евросоюза: председателем Евросовета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. На заседании совета ЕС по международным делам Навальная призвала европейские власти не признавать результаты предстоящих президентских выборов в России, усилить санкции против путинских элит и помочь политическим беженцам из России. Кроме того, Юлия Навальная провела встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
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