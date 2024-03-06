Белый дом пригласил Елену Зеленскую и Юлию Навальную на послание Джо Байдена конгрессу. Обе отказались

Жена президента Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить 7 марта конгресс, где президент США Джо Байден выступит с ежегодным обращением о положении дел в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из американских чиновников, предполагалось, что первая леди США Джилл Байден сядет рядом с Еленой Зеленской и Юлией Навальной, вдовой российского политика Алексея Навального, который умер в заполярной колонии в феврале. Зеленская и Навальная, как пишет The Washington Post, символизируют сопротивление президенту России Владимиру Путину, и их присутствие могло стать мощным фоном для выступления Байдена.

Потенциальное присутствие Юлии Навальной, по словам источников, «вызвало дискомфорт у украинцев» из-за прошлых высказываний ее мужа, который после аннексии Крыма в 2014 году заявил, что полуостров «не будет не признан никем, но фактически будет оставаться частью России». Как отмечает издание, в дальнейшем взгляды Навального изменились — и он выступал в поддержку международно признанных границ Украины 1991 года, то есть с Крымом.

Официальный представитель Белого дома сказал, что Елена Зеленская, вероятно, отклонила приглашение из-за «конфликтов в расписании». Представители Елены Зеленской не ответили на просьбу о комментарии.

Юлия Навальная отказалась присутствовать на выступлении Джо Байдена из-за усталости, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. «Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она была в разъездах. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, поэтому, хотя она очень ценит приглашение, сейчас ей нужно хотя бы немного прийти в себя», — сказала Ярмыш.

Один из источников WP допустил, что Белый дом не сообщал Киеву о том, что Юлия Навальная отказалась участвовать в мероприятии в Вашингтоне.

Собеседники издания добавили, что Елена Зеленская могла отказаться посетить конгресс не только из-за Навальной, но и из-за того, что Киев не хочет портить отношения с республиканцами, которые блокируют помощь Украине.

Джо Байден 7 марта выступит с докладом «О положении страны» — это одно из главных ежегодных выступлений президента США. В ходе выступления в 2023 году президент США пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Елена Зеленская выступала перед конгрессом в США в июле 2022 года. В ходе выступления первая леди Украины рассказала о нескольких украинских семьях, пострадавших от российского вторжения. Также Зеленская просила конгресс продолжить поставки оружия, необходимого для того, «чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми».