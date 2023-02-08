Джо Байден выступил с ежегодным посланием конгрессу. Президент США пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и ни разу не упомянул Россию

Jacquelyn Martin / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден вечером 7 февраля (в ночь на 8 февраля по Москве) обратился к конгрессу США с ежегодным посланием о положении дел в стране.

Во время выступления, которое продолжалось 73 минуты, Байден упомянул достижения своей администрации, например, что за два года его президентства в США на фоне пандемии коронавируса создали «рекордные 12 миллионов рабочих мест». Он заявил, что «ковид больше не контролирует нашу жизнь», а также отметил, что «США — единственная страна, выходящая из кризисов сильнее, чем была в их начале».

Часть своего выступления Байден посвятил двухпартийной системе США. Он подчеркнул, что за два года работы на посту президента подписал более 300 документов, разработанных и республиканцами, и демократами. Среди таких мер — закон о признании однополых браков в США на федеральном уровне и военная помощь Украине. Джо Байден отметил, что демократы и республиканцы могут работать вместе, и пообещал поддержку проектам Республиканской партии.

Во время выступления Байдена, как отметили СМИ, республиканцы несколько раз перебивали его. Обращение демократа Байдена к конгрессу стало первым после того, как в ноябре 2022 года Республиканская партия в ходе промежуточных выборов получила большинство в палате представителей.

Джо Байден также заявил, что готов одновременно и к конкуренции, и к сотрудничеству с Китаем. «Не заблуждайтесь: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай угрожает нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну. И мы это сделали», — сказал президент США. На прошлой неделе, 4 февраля, военные США сбили китайский аэростат, который, по версии Пентагона, собирал разведывательные данные, а по версии Китая — метеорологические данные.

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В завершение своей речи Джо Байден напомнил, что в 2022 году выступал с таким же посланием конгрессу «всего через несколько дней после того, как Владимир Путин развязал бесчеловечную войну против Украины».

«Чудовищное нападение, вызывающее в памяти образы смерти и разрушений в Европе в годы Второй мировой войны. Вторжение Путина стало испытанием на века. Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира», — заявил Байден.

За год после российского вторжения, отметил президент США, американские власти выступили против «агрессии Путина» и поддержали Украину. В ходе выступления Байден обратился к послу Украины в США Оксане Маркаровой, которая находилась в зале. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами.

«Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом. И сегодня с нами снова посол Украины в Соединенных Штатах. Она представляет не просто свою страну, а мужество своего народа. Посол, Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем стоять с вами столько, сколько потребуется», — сказал Джо Байден.

Во время своего выступления Байден ни разу не упомянул Россию, при этом он говорил о «путинской войне», «вторжении Путина» и «агрессии Путина». За все выступление Байден упомянул фамилию российского президента четыре раза. Как отмечает российское агентство РИА Новости, в прошлогоднем выступлении Байден упоминал Путина 30 раз.

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