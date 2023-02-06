Обломки аэростата падают в океан у берегов Южной Каролины. 4 февраля 2023 года Chad Fish / AP / Scanpix / LETA

Власти Китая предупредили США о том, что «оставляют за собой право принять все необходимые контрмеры» после того, как в американских прибрежных водах был сбит китайский аэростат. Некоторые аналитики полагают, что инцидент может иметь далеко идущие последствия в противостоянии Китая и США.

Сообщение с угрозой «контрмер» МИД Китая опубликовал утром 6 февраля. В ведомстве объявили, что накануне замминистра иностранных дел Китая Се Фэн «сделал серьезное представление» ответственному лицу посольства США, и в очередной раз заявили, что это был аэростат гражданского назначения. «Соединенные Штаты подобными действиями нанесли серьезный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений после встречи [Джо Байдена и Си Цзиньпина] на Бали», — заявил МИД Китая.

Китайский аэростат был сбит 4 февраля. До этого он пересек территорию США по направлению с северо-запада (штат Монтана) на юго-восток (штат Южная Каролина). Наблюдения за объектом Пентагон вел несколько дней; президент США Джо Байден отдал приказ сбить его еще 1 февраля, однако военные не делали этого, опасаясь разрушений на земле. В итоге аэростат сбили, когда он оказался над американскими прибрежными водами; для этого в воздух были подняты истребители F-22.

Обломки аэростата упали в Атлантический океан примерно в 10 километрах от побережья Южной Каролины на глубине около 15 метров. Сейчас их ищут водолазы ВМС и Береговой охраны США. Как пишет The New York Times, ожидается, что поиски продлятся несколько дней; когда обломки будут собраны, их будут изучать разведывательные и правоохранительные органы.

В Пентагоне заявили, что это не первый китайский аэростат над территорией США — как минимум три полета были зафиксированы еще во времена президентства Дональда Трампа, однако тогда это происходило только над приграничными территориями. Представители администрации Трампа, в свою очередь, утверждают, что военные не докладывали им об этом, а сам бывший президент заявил, что такие обвинения выдвигаются, чтобы отвести критику от администрации Байдена.

Республиканцы, пишет CNN, раскритиковали Байдена за отказ сразу же сбить воздушный шар. Не исключено, что теперь президенту США придется занять более жесткую публичную позицию по поводу инцидента. Это, в свою очередь, может вызвать негативную реакцию Пекина — и в итоге затруднит нормализацию отношений Китая и Соединенных Штатов, на которую власти обеих стран рассчитывали в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Из-за аэростата визит Блинкена уже был отложен на неопределенный срок, однако окончательно не отменен.

Читайте также

В воздушном пространстве США летает китайский аэростат. Пекин уверяет, что он не для разведки, а для сбора метеоданных Пентагон опасается сбивать аппарат — и вот почему

Читайте также

В воздушном пространстве США летает китайский аэростат. Пекин уверяет, что он не для разведки, а для сбора метеоданных Пентагон опасается сбивать аппарат — и вот почему