Фото аэростата, сделанное 1 февраля Larry Mayer / The Billings Gazette / AP / Scanpix / LETA

Военные США последние несколько дней отслеживают над северной частью страны аэростат, принадлежащий Китаю. Госсекретарь Энтони Блинкен из-за этого отменил визит в Пекин, намеченный на 5–6 февраля. Особый интерес вызвал даже не сам факт появления разведывательного аппарата в воздушном пространстве США, а то, что это аэростат — технология, которая, как считается, осталась в прошлом. Едва ли аэростат-разведчик сможет дать КНР новую информацию, которой Китай уже не обладает благодаря своим спутникам, отметил представитель Пентагона Патрик Райдер. Отчасти из-за этого власти США его не сбивают.

Почему именно аэростат и зачем это может быть нужно Китаю

Эксперты предполагают, что появление аэростата в воздушном пространстве США может быть неким сигналом китайских властей, который они решили послать в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

В частности, такое мнение высказал эксперт по Китаю Института обороны и стратегических исследований Сингапура Бенджамин Хо. Он подчеркнул, что у Китая есть множество более эффективных средств для шпионажа за инфраструктурой США, поэтому он допустил, что целью запуска аэростата было изучение ответной реакции американских властей.

«Вполне возможно, что обнаружение и было самой целью. Китай мог использовать шар, чтобы без риска серьезной эскалации продемонстрировать свои технологические возможности для проникновения в воздушное пространство США», — предположил Артур Холланд Майкл из Совета Карнеги по этике в международных отношениях.

Другие эксперты считают, что аэростаты не стоит недооценивать и они могут быть эффективным способом сбора разведданных. Ключевые преимущества аэростатов — это их дешевизна, а также управляемость, которая позволяет им задерживаться на одном месте и собирать информацию об определенной области с относительно близкого расстояния в течение продолжительного времени.

Эту версию также подтвердил источник в Минобороны США, который отметил, что аэростат, замеченный в штате Монтана, действует более настойчиво, чем его предшественники, и зависает над некоторыми объектами продолжительное время.

В свою очередь Питер Лейтон, научный сотрудник австралийского Института Гриффита, предположил, что этот аэростат может собирать данные о системах связи и радарах на территории США, поскольку некоторые сведения об этих системах можно получить только с относительно близкого расстояния. Похожую мысль высказал военный аналитик CNN Седрик Лейтон, допустив, что аэростат может следить за трафиком сотовых телефонов.

В то же время эксперт Американского института предпринимательства Блейк Херцингер заявил, что произошедшее могло быть простой ошибкой и «воздушный шар оказался там, где Пекин не ожидал». Впрочем, эту версию опровергают американские военные, отмечая, что аэростат слишком последовательно перемещается над территорией США.

В Китае уверяют, что аэростат не для разведки, а для сбора метеоданных

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что замеченный в США аэростат принадлежит Китаю. Однако в МИД Китая утверждают, что это исследовательский аэростат, используемый преимущественно в метеорологических целях. Под воздействием ветра, говорится в заявлении, он потерял управление и «сильно отклонился от курса».

«Китайская сторона сожалеет о произошедшем и продолжит общение с американской стороной, чтобы должным образом справиться с этой неожиданной ситуацией, вызванной форс-мажорными обстоятельствами», — говорится в сообщении. Отдельно пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин призвала власти США «сохранять хладнокровие», пока Китай изучает произошедшее.

Сбивать или нет?

В Пентагоне уверяют, что, несмотря на внушительные размеры (представитель Минобороны США, пожелавший остаться неназванным, сравнил шар с тремя автобусами), аэростат не представляет непосредственной угрозы ни для гражданской, ни для военной авиации, так как высота его полета больше, чем у самолетов. Гораздо опаснее обломки, которые упадут на землю, если сбить такой аппарат, считают в Пентагоне.

В то же время военный аналитик CNN Седрик Лейтон, считает, что сбить аэростат, который по состоянию на 3 февраля находился над малонаселенной частью штата Монтана, было бы правильным решением с точки зрения его изучения.

Высокопоставленный источник в Минобороны США заявил, что после появления информации об аэростате военные подготовили истребители, в том числе F-22, чтобы сбить его в случае, если Белый дом отдаст приказ.

Пока же жители Монтаны делятся в соцсетях фотографиями аэростата, который некоторые из них приняли за НЛО, а в китайских соцсетях скептически обсуждают использование таких аппаратов: «У нас столько спутников, зачем же использовать воздушные шары», — написал один из пользователей Weibo.

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