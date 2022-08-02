Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай пообещал в ответ провести «прицельные военные операции» МИД РФ назвал визит «явной провокацией»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У встречает Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя. 2 августа 2022 года МИД Тайваня / EPA / Scanpix / LETA

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань поздним вечером 2 августа по местному времени (около 17:45 по Москве). Ее визит был последние дни одной из главных тем мировых новостей, поскольку воспринимается как обострение американской стороной отношений с Китаем, который считает де-факто независимый остров своей территорией.

За несколько часов до приземления самолета с американской делегацией в Тайбэе сайт FlightRadar24, отслеживающий перемещения самолетов, начал работать со сбоями; в компании объяснили это беспрецедентным вниманием к рейсу, за которым одновременно следили, как выяснилось позже, более 700 тысяч человек.

В Тайване на 500-метровом небоскребе «Тайбэй 101» перед прилетом американской делегации появились приветственные сообщения, в том числе и «TW ❤️US».

Приветственные сообщения на небоскребе «Тайбэй 101»

После посадки самолета офис Пелоси опубликовал официальное заявление, согласно которому визит делегации Конгресса совершается в подтверждение американской «непоколебимой поддержки» тайваньской демократии и «ни коим образом не противоречит» американской политике в отношении Китая.

Одновременно газета The Washington Post опубликовала колонку Нэнси Пелоси «Почему я возглавляю делегацию Конгресса на Тайвань». В ней конгрессвумен объяснила, что США дали обещание поддерживать безопасность Тайваня и сейчас должны вспомнить о нем, поскольку тайваньская демократия находится под угрозой со стороны Китая: по словам Пелоси, Пекин в последние годы настолько увеличил военную активность вблизи острова, что заставил Минобороны США сделать вывод о вероятной подготовке Китая к силовому присоединению Тайваня.

«Наш визит нужно воспринимать как недвусмысленное заявление, что Америка поддерживает Тайвань, пока он защищает себя и свою свободу», — заявила она. Спикер также напомнила, что в 1991 году посетила Китай вместе с делегацией Конгресса и развернула на ленту с надписью «Погибшим за демократию в Китае». Она констатировала, что ситуация с соблюдением прав человека в Китае лишь ухудшилась.

Через несколько минут после приземления самолета министерство иностранных дел Китая выпустило заявление, в котором назвало поездку Пелоси «серьезным нарушением» политики «одного Китая», которое нарушает суверенитет Китая, ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также посылает «неправильные сигналы» сторонникам «независимости Тайваня». «Китай и США — две крупнейшие страны. Правильный способ их отношений друг с другом заключается только во взаимном уважении, мирном сосуществовании, неконфронтации и взаимовыгодном сотрудничестве. <…> США должны прекратить путаться с Тайванем и вмешиваться во внутренние дела Китая», — сказано в заявлении.

Нэнси Пелоси в Китае в 1991 году

Минобороны Китая заявило, что находится в режиме повышенной готовности, собирается в качестве контрмер запустить «ряд прицельных военных операций» и будет «уверенно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность». Китайские военные также объявили о проведении с 4 по 7 августа учений на море и в воздухе в шести районах вокруг Тайваня. Пелоси, как ожидается, покинет остров до начала учений, пишет FT.

За 20 минут до визита китайское ТВ сообщило, что китайские истребители Су-35 «пересекают Тайваньский пролив», разделяющий Китай и Тайвань. Как пишет Reuters со ссылкой на источник, в предшествующие дни китайские военные самолеты и корабли не только приближались, но и «касались» неофициальной границы. В конце предыдущей недели китайские военные объявили о проведении учений в районе Тайваньского пролива, а также анонсировали полеты военных самолетов вокруг острова, пишет The New York Times. Военные Тайваня также проводили учения на прошлой неделе.

МИД РФ заявил, что считает визит Нэнси Пелоси «явной провокацией в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР». Представитель ведомства Мария Захарова отметила днем 2 августа, что министр иностранных дел России Сергей Лавров также летит в Азию, однако «везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество». Один из пунктов визита Лаврова — Мьянма, где в 2021 году произошел военный переворот, вызвавший массовые протесты, в ходе подавления которых были убиты, по некоторым оценкам, более двух тысяч человек.

Подкаст «Что случилось» — о новом тайваньском кризисе

Все эпизоды Нет, Китай не собирается вторгаться на Тайвань — по крайней мере, прямо сейчас. А когда Пекин может пойти на это? Объясняет китаист Александр Габуев 00:00 36:15