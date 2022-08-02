FlightRadar24: за самолетом Нэнси Пелоси следили более 700 тысяч человек

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708 тысяч человек следили на сервисе FlightRadar24 за тем, как самолет делегации Конгресса США подлетает к Тайбэю 2 августа. Об этом сообщает FlightRadar24 в своем блоге.

Это самое больше число людей, наблюдавших за рейсом в режиме реального времени с помощью этого сервиса.

Сервис признал, что беспрецедентный интерес привел к экстремальной нагрузке на его инфраструктуру, из-за чего было решено включить ограничения для тех, кто не является подписчиком FlightRadar24. То, что сайт перестал открываться у пользователей по всему миру, в публикации не упоминается.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань стал одним из главных событий мировых новостей в начале августа. Власти Китая предостерегали американскую сторону от поездки на де-факто независимый остров, который Пекин считает своей территорией; один из китайских пропагандистов объявил, что ее самолет может быть сбит. При этом поездка Пелоси в Тайвань официально не была подтверждена до последнего момента.

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